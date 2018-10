Juan Guillamón: "La lucha por el soterramiento pesa en mi renuncia"

Lo había anunciado en estas mismas páginas de La Opinión, en la sección 'Chispazos', y al final cumplió con su palabra. El diputado regional Juan Guillamón Álvarez presentó ayer ante notario su renuncia al acta de parlamentario de la Asamblea Regional.

«No sé las razones por las que me voy, pero sí sé por qué no sigo», aseguraba ayer a este diario el propio Juan Guillamón, quien indicaba que su renuncia se debe a motivos personales. «He dado el máximo como político. Uno ya va teniendo una edad y creo que ya no estoy a la altura de las exigencias que yo mismo me impongo», comenta el ya exdiputado, de 71 años, y que ha sido parlamentario regional desde 2011. «Es el momento de que mi lugar lo ocupe alguien más joven, con más ganas y con más fuerzas», añade.

Guillamón deja la Asamblea Regional, pero se apunta al partido. No era militante del PP hasta ayer mismo, ya que ejercía como independiente en el Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, «ahora me he afiliado al partido porque creo en el proyecto del Partido Popular; sólo que ahora lo defenderé desde otros niveles, como, por ejemplo, en la ventanita que tengo en este periódico».

Guillamón había solicitado en el mes de julio el alta como militante del PP y ayer se formalizó su ficha como afiliado, que se ofició en la sede regional del partido en presencia del presidente popular y del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el portavoz parlamentario, Víctor Manuel Martínez, según precisa Efe.

Después de un tiempo meditándolo, Guillamón había manifestado al grupo parlamentario su decisión de abandonar la Asamblea, una anécdota que relataba en este periódico el pasado 25 de septiembre. «Pero cuando presenté mi dimisión ante notario, los compañeros se tiraron a la yugular, recurriendo a los sentimientos, y acabé cediendo. Incluso me hice un selfie con ellos aquel día». Pero la decisión es irrevocable. «Ya he cumplido. Soy mayor, tengo nietos y la vida se ve distinta ahora que cuando tenía cuarenta años».

Aunque insiste en que seguirá colaborando con el PP. «Allá donde me necesiten, allí estaré; ya sea aportando mi experiencia en infraestructuras o con consejos de toda una vida de dedicación laboral», agrega.

«El asunto del soterramiento ha pesado bastante en mi renuncia», reconoce Guillamón. «He dedicado todos mis esfuerzos para luchar por el soterramiento en Murcia, luchando con toda sinceridad. Y pesa que desde hace un año se haya instalado la mentira de que el PP no quiere el soterramiento. Me siento humillado y vencido cuando escucho eso», afirma.



"Un honor y un orgullo"

El escaño de Guillamón en la Asamblea Regional será ocupado por el alcalde de Ulea, Víctor Manuel López Abenza, quien ayer recibía por sorpresa la llamada del presidente del PP regional, Fernando López Miras. «No me lo esperaba. El presidente me llamó en la misma tarde», detallaba el regidor a este diario. «Para mí es un orgullo y un honor poder servir, además de como alcalde, también como diputado en la Asamblea Regional», señalaba.

«Puedo aportar mi experiencia en mis ochos años como alcalde». Se incorporará al trabajo parlamentario a mediados de mes, toda vez que vez que la Mesa tenga conocimiento de su nombramiento.