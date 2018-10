Educación anuncia que convocará plazas de Filosofía en las oposiciones de 2020

La Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia lamenta la "falta de planificación" de la Consejería ante la necesidad de interinos

Corría el año 2010 cuando la Consejería de Educación convocó por última vez una oferta de empleo público para los titulados en Filosofía. Diez años después, en 2020, prevé volver a sacar plazas para esta especialidad en las oposiciones a Secundaria fijadas para entonces. Aún no ha decidido ninguna cantidad, porque esos detalles se negocian con los sindicatos.

Así lo anunciaron ayer a esta Redacción fuentes de la Consejería, que argumentan que este lapso de tiempo, una década, entre las oposiciones se ha debido a que es la especialidad con menor tasa de interinidad, y que con la lista de hace diez años se han ido cubriendo las vacantes.

«Para este curso, solo se han generado tres vacantes parciales, dos de sustitución y una de plantilla (con perfil bilingüe), es decir, que se necesitan tres interinos», añadieron y especificaron que desde ese año «las necesidades generadas han sido de jornadas parciales, por lo que no pueden ofertarse en una convocatoria de empleo público».

Para cubrir estos puestos, se utiliza de manera regular el procedimiento consistente en ampliar el llamamiento a interinos de otras especialidades que estén en posesión de los mismos requisitos de titulación exigidos a los interinos de la especialidad de Filosofía. Es decir, en todo caso se exige ser graduado/licenciado en Filosofía. Así consta en la orden publicada por la Consejería.

«Si las vacantes no quedan cubiertas, se recurre al Servicio de Formación y Empleo (SEF), solicitando aspirantes con los mencionados requisitos de titulación», indican.

«El hecho de que estos aspirantes no hayan participado y superado un proceso selectivo, no supone contradicción alguna con la gestión de las listas existentes, pues el Bloque 2 de las listas actuales de interinos está compuesto por todos los aspirantes de la oposición que no superaron el procedimiento selectivo (obtuvieron menos de 5) y que poseen los requisitos de titulación exigidos para la especialidad», añaden.



Una especialidad abandonada

Previo al anuncio de la Consejería sobre la convocatoria de plazas en las próximas oposiciones, la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia (SFRM) lamentaba, a través de su presidente, Antonio Hidalgo, «la falta de planificación de la Consejería ante la convocatoria de urgencia de interinos de Filosofía». La Asociación se refería a la orden de Educación por la que se convocaba a los integrantes de la totalidad de las listas de interinos de la Comunidad Autónoma «que deseen ocupar plazas» de Filosofía en Secundaria (sin especificar el número de plazas).

En su opinión, «la medida adoptada confirma que la Filosofía sigue abandonada por el gobierno regional, pues la única forma de asegurar que no falte profesorado es que haya un compromiso de todos los partidos para que se convoquen oposiciones lo antes posible», apuntaba Hidalgo y añadía que también era «evidencia de improvisación y desconocimiento de la necesidades reales de la especialidad y no garantiza que las nuevas plazas vayan a ser ocupadas por profesorado que haya superado el proceso regular de oposición pública, procedimiento que garantizaría su competencia en la materia».

La SFMR, además, recordaba que el Partido Popular reconoció que se habían equivocado con la integración de Filosofía en la Lomce, y por tanto, «era responsabilidad suya corregir en las comunidades autónomas la situación creada».