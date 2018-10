La Comunidad acusa al Gobierno central de preparar un recorte del Trasvase

El consejero de Agua y Agricultura, Miguel Ángel del Amor, ha acusado al Gobierno central de preparar un recorte del Trasvase Tajo–Segura "enmascarado" en la futura Ley del Cambio Climático que el Ejecutivo nacional está preparando.

"No vamos a dejar que el Gobierno nacional pretenda enmascarar a través de una ley de cambio climático que se tumbe el Trasvase Tajo-Segura. No se pueden buscar triquiñuelas a cambio de tumbar el Trasvase", ha señalado este miércoles el consejero en la rueda la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "No vamos a permitir que desde el Gobierno central pretendan elevar los umbrales mínimo para trasvasar agua de los embalses de cabecera al Segura".

Del Amor explicó que el Gobierno central "se ha planteado aumentar los caudales ecológicos y fijar el volumen mínimo para poder trasvasar en los embalses de cabecera entre los 600 y los 800 hectómetros cúbicos, frente a los 400 actuales".

El titular de Agua, que ha repasado la situación hídrica de la Región con motivo del nuevo año hidrológico, ha reclamado al Gobierno nacional que "no toque ni una sola coma de las reglas del Trasvase Tajo–Segura" y que aporte una solución al déficit hídrico de la Comunidad.



Un año complicado

De nuevo es un año complicado aunque "contamos con algo más reservas con respecto a otros años anteriores", indicó Del Amor. La Región se encuentra en situación de prealerta. Los embalses de cabecera de la cuenca están al 22% de su capacidad y el Trasvase se sitúa en el nivel 3. Por eso, añadió el consejero, "necesitábamos la prórroga del decreto de sequía, ya que era prioritaria para permitir la gestión del agua de los pozos y dar agilidad en la cesión de derechos y asignación de recursos, como el agua desalada".



"Los cinco años de sequía hacen que sea más que necesario que el Gobierno central ponga los sistemas necesarios para poder asegurar el abastecimiento", añadió el consejero, quien ha insistido en que la prórroga del decreto de sequía debe ir acompañado de un mantenimiento del Trasvase, "fundamental para paliar el déficit hídrico reconocido de 400 hectómetros cúbicos que tiene la Comunidad.