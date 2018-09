Las cuentas bancarias de Saura y Conesa no suman más de 13.000 euros

El valor de sus bienes inmuebles, el dinero que guardan en cuentas bancarias, las acciones o participaciones que acumulan cifradas en euros o las deudas que deben. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer finalmente el documento que recoge las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los secretarios de Estado y demás altos cargos que trabajan para diferentes organismos de la Administración central. tanto del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy como del actual de Pedro Sánchez. Entre esos cargos de alta responsabilidad, las cuentas de varios políticos murcianos también se hicieron públicas, como las del secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, el pachequero Pedro Saura, que posee solo 2.700 euros en depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, unos bienes inmuebles por valor de 82.661 euros, 356.998 euros en concepto de seguros de vida, 18.000 euros en otros bienes y derechos de contenido económico y un pasivo (créditos, préstamos y deudas) de 6.000 euros.

Otro cargo dependiente del Ministerio de Fomento es el de la presidencia de la Autoridad Portuaria de Cartagena, ocupado por el cartagenero Joaquín Segado, que declara tener un patrimonio en bienes inmuebles por valor de 101.322 euros, así como una deuda pendiente de 326.561 euros, 61.659 euros en depósitos bancarios y 5.466 euros en otros bienes y derechos. El actual delegado del Gobierno de la Región de Murcia, el fuentealamero Diego Conesa, nombrado en junio de 2018, aparece también en la lista del BOE, donde declara tener 9.900 euros en cuentas bancarias, una deuda de 130.076 euros, otros bienes y derechos de contenido económico por valor de 144.264 euros, bienes inmuebles por valor de 143.840 euros y poco más de 10.000 euros en seguros de vida.

Entre sus antecesores en el cargo también aparece el del actual senador por Murcia, Francisco Bernabé, que declaró mientras era delegado del Gobierno en Murcia un patrimonio en bienes inmuebles valorado en 176.478 euros, una liquidez bancaria de 38.000 euros, un pasivo de 60.500 euros, 24.000 euros en seguros de vida y 14.000 euros en otros bienes y derechos económicos. Por su parte, Antonio Sánchez Solís, también delegado del Gobierno en la etapa de Rajoy como presidente, declaró tener 117.159 euros en bienes inmuebles y 37.846 euros en el banco. Joaquín Bascuñana, que ocupó el cargo desde el 2011 hasta su dimisión en 2015, es el que más patrimonio y bienes declara de todos los políticos murcianos, ya que según el BOE, tuvo 233.993 euros en acciones y participaciones, 310.630 euros en seguros de vida, bienes inmuebles por valor de 155.255 euros, una deuda de 31.831 euros, 16.670 en cuentas bancarias y 7.000 euros en otros bienes económicos.



Patrimonio desde Aena y Loterías

Otros cargos relevantes de la pasada administración central de Mariano Rajoy y cuyos bienes y patrimonios están publicados en el BOE son los de Juan María Vázquez, que ocupó la secretaría de general de Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad entre 2016 y 2018. Atesora una deuda de 168.063 euros, y sus bienes inmuebles están valorados en 162.602 euros, con algo más de 16.000 euros en el banco, unas acciones de participaciones por valor de 5.525 euros, 76.271 euros en seguros de vida y 3.000 euros en otros bienes.

La expresidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García, declara 286.412 euros en inmuebles, 89.396 en cuentas y 68.391 euros de pasivo. Por su parte, el murciano Jaime García-Legaz, como expresidente de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) declaró tener 404 euros en el banco, 372.109 euros en valor de inmuebles, un pasivo de 257.278 euros, 50.539 euros en seguros de vida y 29.000 euros en otros bienes económicos.



García Asensio no aparece como director del Instituto Geográfico

El director general del Instituto Geográfico Nacional, el aguileño Lorenzo García Asensio, que estrenó su puesto el pasado julio tras el cambio de Gobierno, no aparece en la lista de altos cargos que declaran sus bienes y derechos patrimoniales, como sí lo hace su antecesor, Amador Elena Córdoba. Como organismo dependiente del Ministerio de Fomento, el puesto de más alta responsabilidad, el de director general, es considerado alto cargo del Gobierno y debería aparecer en dicha lista. Esta Redacción trató ayer de averiguar el motivo por el que no aparece, sin obtener resultado. Por otra parte, otros cargos de la Autoridad Portuaria de Cartagena también aparecen en el listado del BOE, como el de director, pero no han sido ocupados por murcianos, aunque sí aparece la declaración de su expresidente Antonio Sevilla.