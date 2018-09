Alberto Garre: "La gente me dice en la calle: tiene usted que hacer algo"

Alberto Garre entregó ayer en la sede del partido su candidatura a las primarias de Somos Región. El expresidente regional recibe a LA OPINIÓN para analizar el panorama político actual y sus expectativas.

¿Por qué sigue en política?

Por la vocación política. En mi experiencia he visto personas que tienen vocación de poder y otras que tienen vocación por la política. Son cosas distintas. A mí no me importaría, después de cuatro años y si Dios me da salud, ser alcalde pedáneo de la diputación de Torre Pacheco donde tengo mis raíces, Camachos, al sur de Balsicas, y donde nació mi padre. Hay otros, como Rajoy y Sáenz de Santamaría, que en cuanto pierden el poder, se les acaba la vocación política si es que la tenían.

¿Qué le llevó a crear Somos Región?

Varios motivos. En 2015 se produce una situación muy especial. El partido al que yo pertenecía perdió 146.000 votos y 11 diputados. Yo todavía estoy esperando que ese partido dé una explicación sobre por qué ocurrió eso. Cuando era presidente de la Comunidad, las encuestas nos daban unos números muy favorables y alguien decidió cambiar de jinete. El resultado fue que se perdió la mayoría absoluta. Conmigo no contaron absolutamente para nada. Y tras las elecciones estuve año y medio esperando que alguien consultase mi opinión para algo. Nadie, absolutamente nadie, se dirigió a mí después de tantos años en un partido. Por el contrario, la gente sí se dirigía a mí en la calle.

¿Qué le decían en la calle?

Me paraban y me decían que hiciera algo. Tiene usted que hacer algo. Eran muchos quienes me lo decían, especialmente los funcionarios. Al principio no acertaba a comprender por qué me decían que moviese ficha. Y al final uno de ellos me dijo: durante su mandato nadie nos dijo cómo teníamos que hacer un informe, ni mucho menos nadie nos rectificó un informe. Entonces empecé a comprender por qué me pedían que volviese a la política. Yo no puedo dar la espalda a mi región después de tantos años defendiendo los intereses de esta comunidad. Si percibo que la Región necesita un cambio y si me están pidiendo que de alguna manera participe, yo no le puedo dar la espalda a mis conciudadanos. Es entonces cuando decido junto con una serie de personas crear la plataforma cívica.

Y tras la plataforma, surge el partido.

Elaboramos durante un año la primera directriz para ver cuál era la situación de la Región y cómo solucionar los graves problemas. Consultamos a todos los municipios. En materia educativa y en índices de pobreza estamos fatal; en sanidad somos los terceros por la cola. Tenemos un déficit abismal que no se corrige porque no hay acuerdo ni con Mariano ni con Pedrito ni con nadie que modifique la financiación de las comunidades, que especialmente perjudica desde 2009 a la Región. Y tenemos una deuda de más de 9.000 millones. Hay que delimitar los objetivos y reducir el gasto. Oiga, yo tenía siete consejerías y eran 34 asesores. Ahora son diez consejerías y más de cincuenta asesores con una situación presupuestaria catastrófica. Eso no puede ser. Hay que hacer todo lo contrario.

Ya está inmerso en las primarias, ¿ha formado ya su equipo?

No, hay que meditarlo muy bien. Hay que llevar a los mejores a los cargos orgánicos. Afortunadamente hay un buen granero de personas excepcionales. Casi la inmensa mayoría de ellos, el 95%, ha venido por primera vez a la política. Son profesionales de distintos sectores: médicos, abogados, albañiles, fontaneros, pescadores, agricultores; hay de todo. A todos les une su cariño y su conocimiento por esta región y sus ganas de colaborar para erradicar los problemas. Con eso se puede formar un buen equipo. Y hay personas que han colaborado estrechamente, que creo deben estar conformando la cúpula del partido.

¿Cuál va a ser la ideología del partido?

Va a ser un partido de corte reformista y regional. Y no renunciamos a presentarnos en las elecciones nacionales. Es esencial que tengamos representación en las Cortes Generales. En la actualidad hay dos detalles que influyen muy negativamente en la política autonómica murciana. El Gobierno de España nos ignora: con unos y con otros gobernantes, con Rajoy y con Pedro Sánchez. No hay manera de reformar el sistema de financiación autonómica. Y segundo: nuestros diez representantes murcianos en el Congreso es como si no existieran. Para qué quieren un secretario general murciano en el PP si no es capaz de llevar el Pacto Regional del Agua al Congreso para que el grupo mayoritario lo presente como moción. No sirve para nada. El acuerdo regional es papel mojado hasta que los grupos con competencia en la materia no hagan firme ese pacto.

Le preguntaba por la ideología de Somos Región.

También somos regeneracionistas. Uno de los grandes problemas es la corrupción política. Aquí hubo un partido que no quiso oír hablar de eso hasta que habló el pueblo y perdieron cuatro millones de votos. Me estoy refiriendo al Partido Popular. Yo sí hablé de eso durante mi mandato, permanentemente, y lo hablé cuando fui miembro del comité ejecutivo nacional. No me hicieron ni puñetero caso. Es más, y hay muchos que lo saben y ninguno lo dirá, estaba prohibido hablar de la corrupción política en los órganos de gobierno del partido. Yo oí decir a un alto mandatario en una reunión ante 200 cargos, en una junta directiva regional, que eso de la corrupción era una cuestión secundaria, que a la hora de la elecciones no tiene importancia. Y le contesté: efectivamente, es una cuestión secundaria: es el segundo problema para los españoles que acaba de exponer el CIS.

¿Tiene espacio un partido regionalista en la Región?

Seguro. Nunca lo tuvo antes, pero las circunstancias actuales dan ese caldo de cultivo. A las pruebas me remito: al mes y medio de presentar el partido, la encuesta del CEMOP, la más objetiva a nivel regional, nos daba dos diputados, con un 5,6% en intención de voto. A título personal yo resultaba el más valorado de los políticos. Y los que saben de esto dicen que no serían dos diputados, sino bastantes más. En cualquier caso, la única encuesta viable es la que se produzca el último domingo de mayo del próximo año.

A priori parece un partido muy heterogéneo.

En el espectro del partido cabe todo el mundo, desde el centro–izquierda hasta el centro–derecha. Los que no tienen cabida son los que mienten y los que roban. Y nos puede salir algún garbanzo negro, yo no digo que no. Conozco más políticos honrados que de los otros, pero de los otros también hay, eh. No sé si son pocos o muchos, pero son demasiados.

¿Será difícil mantener unido un partido tan diverso?

No, si el objetivo es la Región y España. Para nosotros es primordial que no se pierda de vista el interés de los españoles ni el interés general de los murcianos. Ni el de los cartageneros, ni el de los lorquinos ni el de los 45 municipios. No trabajamos con productos enlatados de la calle Ferraz o de Génova. Recabamos información de la calle Corredera de Lorca, de la calle del Carmen de Cartagena y de la calle Trapería de Murcia.