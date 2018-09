Cs presenta una queja en el Congreso para desbloquear los desaforamientos

Los diputados de Ciudadanos Miguel Garaulet y José Luis Martínez presentaron este viernes los dos escritos que han elevado en el Congreso de los Diputados y la queja formal para exigir el desbloqueo de la ponencia que permitirá la modificación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; defendiendo su papel «como único partido, a nivel regional y nacional, que realmente tiene interés en eliminar los aforamientos».

Los escritos, con fecha de 15 de marzo y 27 de junio, así como la queja, exigen al presidente de la Comisión Constitucional que apremie a PP, PSOE y Podemos a que tengan listos sus ponentes para que el 10 de octubre, fecha en la que se reunirá de nuevo la Comisión, se pueda desbloquear la situación -con la votación de la enmienda sobre la inviolabilidad de los diputados y miembros del Consejo de Gobierno- y se pueda finalmente afrontar la reforma.

Una reforma que los diputados naranjas consideran que podría votarse finalmente antes de fin de año, «si realmente hay voluntad política de eliminar los aforamientos y no un postureo descarado por parte de PP, PSOE y Podemos».

Y es que, han criticado, «mientras el PP sigue mostrando sus contradicciones en este asunto y el PSOE sigue bloqueando la modificación del Estatuto de Autonomía en el Congreso, nos encontramos también con que Podemos es incapaz de responder siquiera a un correo para definir sus ponentes».

Garaulet ha lamentado, en este sentido, que ninguno de los tres partidos sumara su firma a la de Cs en sus escritos pidiendo agilidad a la comisión para afrontar con garantías la reunión del 10 de octubre «y que no se produzcan más retrasos injustificados».

El diputado nacional de Cs se ha preguntado «por qué PP y PSOE no tienen interés en agilizar la eliminación de los aforamientos, o por qué Podemos no es capaz de responder a un simple correo», lamentando la «pasividad, relajación y pérdida de criterio» de los tres partidos, a quienes «se les llena la boca», pero «lo que no son cuentas, son cuentos y aquí hay mucho cuento».