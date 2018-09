La mujer se abre paso en el dominio de los hombres

Solo una de cada cuatro estudiantes de carreras de ciencia y tecnología es mujer

«Los estereotipos son el primer problema», decía Marta Pérez Dorao, la presidenta de la Fundación Inspiring Girls. Son esos mismos estereotipos los que permanecen en cierto modo en la conciencia social y exponen que hay profesiones para hombres y profesiones para mujeres, y que sería una rareza que una niña se convierta con los años en una ingeniera de prestigio, en una piloto, en una mecánica o ingrese en las Fuerzas Armadas. Los datos hablan por sí solos: apenas un cuarto de los estudiantes de carreras científico-técnicas son mujeres. Para ayudar a plantear un futuro más igualitario, la Fundación Inspiring Girls y el Centro de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) han organizado una jornada en la Academia General del Aire de San Javier, en la que voluntarias del mundo militar y del mundo civil compartieron con unas 60 adolescentes su experiencia para alcanzar el éxito en sus carreras profesionales.

'Volando alto: Niñas sin límites, emprendedoras del futuro' era el nombre de una intensa jornada en la zona de vuelos de la Academia General del Aire, que comenzó a las 9 de la mañana de ayer y se alargó hasta el mediodía.

Entre las voluntarias, había una figura tan prestigiosa como la comandante Rosa García-Malea López, la primera mujer en formar parte de la famosa Patrulla Águila, el grupo de acrobacias aéreas que opera en la Academia General del Aire de San Javier desde 1985. Una academia que, por cierto, celebra este año su 75 aniversario.

La falta de interés en las mujeres por las carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología, lejos de presentar síntomas de esperanza, se agrava aún más. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) publicó este mismo año que las estudiantes de Matemáticas han pasado del 38% al 15%, y las de Física del 25% al 17%. Y según la UNESCO, menos de un tercio de los investigadores a nivel mundial son mujeres.

Esta jornada orientativa se celebró en un marco, si cabe, menos proclive a la mujer, como es una base militar. Casi tres décadas después de que se aprobara por ley la igualdad de género en el Ejército, el 87,3% de los integrantes de las Fuerzas Armadas son hombres, es decir, la inmensa mayoría.

Uno de los invitados al acto era el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, que presume de los números de la Región de Murcia a la hora cerrar la famosa brecha de género, uno de los principales retos del Ejecutivo regional, según sus palabras. «Las carreras científico-técnicas han caído en titulaciones un 25% en toda Europa, pero sin embargo, en la Región de Murcia, la tasa de actividad emprendedora ha crecido un 48% en los últimos años», comentó Celdrán.

Por su parte, las principales protagonistas del día, las propias jóvenes, estaban entusiasmadas con lo que aprendían, y se mostraban más proclives a abrir una puerta que hasta entonces permanecía cerrada. «En principio no sabía en qué consistía y ahora me ha motivado», comentaba Isabel, una chica de 16 años. «A mí antes no me atraía nada y ahora sí. Este proyecto ha conseguido que abramos la mente a nuevas profesiones», coincidía otra alumna.

El equipo de Inspiring Girls, encabezado por su presidenta, Marta Pérez Dorao, llegó a la Academia General del Aire a las 9 de la mañana. La gran impulsora de esta actividad aludió, fundamentalmente, a un problema de confianza durante su charla con las chicas, y les mostró un vídeo en el que queda muy claro que «los estereotipos de género se desarrollan entre los cinco y los siete años». Aludió a las típicas vestimentas o complementos de chicas en las que aparecen palabras como 'bonita' o 'princesa', mientras que en los chicos pone 'genio' o 'campeón'. «El problema es que no nos lo creemos. Nuestro objetivo es aumentar la autoestima y dar referentes», aclaró Marta Pérez Dorao.

Por tanto, desde Inspiring Girls consideran que es fundamental que las niñas al menos conozcan los distintos caminos posibles para su desarrollo profesional, y «que luego ellas elijan lo que quieren ser».

La confianza es otro factor fundamental, desde el punto de vista de los organizadores de la actividad, porque algunas niñas piensan de antemano que determinadas actividades son demasiado complicadas para ellas, por los propios estereotipos que se han instalado en la sociedad. Comprobar que muchas mujeres van destrozando esas barreras sirve de inspiración para el futuro de las que hoy son niñas o adolescentes.