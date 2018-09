Ex consejeros del Ente Público del Agua se desmarcan ante la juez

Remiten a los informes del bufete de abogados que avaló los contratos

Nadie parece saber quién pactó los contratos previos a la construcción de la desaladora de Escombreras que la Comunidad y las empresas del grupo ACS firmaron a principios de 2006. Tres ex altos cargos del Gobierno regional que formaron parte del consejo de administración del Ente Público del Agua y que ayer fueron interrogados por el juzgado que investiga los contratos de la planta con ACS se desmarcaron en su declaración de las decisiones adoptadas por la sociedad creada por la Consejería de Agricultura para explotar la desaladora y distribuir el agua que produce. Los exconsejeros citados ayer aseguraron que no tenían acceso a los informes y remitieron a las decisiones adoptadas por el Ente Público -que presidía el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá- de acuerdo con las indicaciones del despacho de abogados Ariño y Asociados y de la ex secretaria general de la sociedad, María Antonieta Fernández, que también está imputada en el caso Novo Carthago, al igual que Cerdá.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, ha empezado a tomar declaración a los nuevos imputados en el denominado caso La Sal, entre los que figuran ex altos cargos del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel y los socios murcianos de la empresa Hydro Management, cuyos accionistas mayoritarios son filiales del grupo ACS.

Los tres ex altos cargos del Gobierno que declararon ayer eran el ex director general del Agua de la Consejería Miguel Ángel Ródenas, que después ha presidido la Confederación Hidrográfica del Segura hasta el pasado mes de julio; y los representantes de los departamentos de Obras Públicas y de Administración Pública Diego Pardo y Diego Cola, respectivamente.

Hoy están citados José Caballero, socio murciano de Hydro Management; Juan José Beltrán, que fue vicepresidente del Ente Público del Agua; y María Antonieta Fernández, la secretaria de la empresa pública creada para gestionar los caudales.

Mañana declararán directivos de las compañías de ACS que participan en Hydro Management, la empresa propietaria de la planta, que en 2006 firmó los contratos con el Ente Público del Agua que obligan a la Comunidad a pagarle unos 17 millones de euros anuales. Se trata de José Alfonso Nebrera y Ramón Jiménez, altos ejecutivos de ACS, y Cristóbal González, director financiero de ACS y consejero de Hydro Management.

La juez ha sumado a estos nueve imputados a la lista inicial, en la que estaban el exconsejero Antonio Cerdá, los ex gerentes del Ente Público del Agua Amalio Garrido y José Manuel Ferrer y directivos de las compañías del grupo ACS que firmaron los contratos con la Consejería para construir y explotar la planta a principios de 2006.

Cerdá, Garrido y Ferrer, junto con el exletrado de la sociedad pública Andrés Arnaldos prestaron declaración como imputados el pasado mes de junio.

Tampoco las declaraciones de los tres ex altos cargos que comparecieron ayer han permitido avanzar en la investigación. Miguel Ángel Ródenas, Diego Pardo y Diego Cola aseguraron que ellos se limitaban a firmar los documentos que llegaban del Ente Público del Agua tras las reuniones del consejo de administración del que forman parte.

Los tres manifestaron que un vez acabadas las sesiones volvían a sus respectivas ocupaciones en las consejerías en las que trabajaban. Por eso, apenas dedicaban unas horas a los asuntos de la desaladora, cuyo funcionamiento conocían muy por encima. Según su versión, les referían lo que estaban firmando, pero no les enseñaban los informes oficiales que respaldaban los acuerdos adoptados.

En este sentido, remitieron a los informes solicitados por el Ente al bufete de abogados Ariño y Asociados, en los que se escudan los máximos responsables de la sociedad dependiente de Agricultura para justificar los contratos firmados con ACS. El objetivo, según mantienen, era atender las demandas de agua de los municipios con planes de expansión urbanística que no conseguían la autorización de la CHS para nuevos desarrollos.

También aludieron al papel de la secretaria general, María Antonieta Fernández, una asesora de Antonio Cerdá que fue despedida y sustituida por Andrés Arnaldos.

Además de la larga lista de ex altos cargos y directivos imputados, la juez llama a declarar como testigos a una decena de alcaldes para conocer cuáles eran las necesidades de sus respectivos municipios.

Por otra parte, la fiscal ha pedido a la juez que intervenga las cuentas de la desaladora para impedir que los contratos con ACS continúen exprimiendo a la Comunidad.