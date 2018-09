Cs exige al PP que cumpla sus enmiendas para poder negociar los Presupuestos

«Con el Partido Popular tenemos una relación sana y cordial, y claro que ha habido alguna toma de contacto, pero no nos hemos sentado a negociar los Presupuestos», avisaba ayer el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Miguel Sánchez, quien detallaba que la negociación por el debate presupuestario «no ha empezado» y exigía como «condición previa» el cumplimiento de las enmiendas a las cuentas de este año.

Miguel Sánchez, que ayer hizo balance de los proyectos que defiende su formación en la Asamblea Regional, pidió al PP que «se tranquilice» y que deje de «meter presión y no lance mensajes a través de los medios», en alusión, afirmó el diputado regional, al consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, quien reclamaba recientemente a Ciudadanos «altura de miras».

El partido naranja quiere comprobar el grado de cumplimiento de sus enmiendas. «El año pasado, a estas alturas, llevaban sólo el 30% cumplido», señaló el diputado regional, quien además dijo «sentirse preocupado» porque el presidente de la Comunidad «se haya pasado todo el verano de campaña haciendo anuncios espuriamente electoralistas».

«Queremos saber cómo va a ser la rebaja del tramo autonómico del IRPF que va diciendo el presidente por las fiestas populares», indicó Sánchez mientras reclamaba una reunión con «calculadora y rigor» en la mesa «para ver si salen las cuentas». Sánchez también criticó que la deuda de la Comunidad haya superado los 9.000 millones de euros: «Si tengo una deuda en mi casa, en mi economía familiar, me quita el sueño e intento pagarla. No entiendo que al presidente de la Comunidad no le quite el sueño».

Desde el PP salían ayer al paso solicitando «responsabilidad» a los representantes de Ciudadanos y pidiendo que «se sienten a negociar sin complejos unos presupuestos que serán buenos para los ciudadanos de la Región», según manifestó su portavoz parlamentario, Víctor Martínez, en palabras citadas por fuentes regionales. Martínez añadió que «sólo un nuevo modelo de financiación autonómica frenará el aumento de la deuda».



Reforma del Estatuto

Miguel Sánchez también mencionó los proyectos que su partido quiere sacar adelante antes de que acabe la legislatura: la Ley de Aceleración Empresarial (que se debatirá el 18 de octubre), la Ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción, la Ley de la Música y la Ley del Mar Menor. Sánchez puso también el acento en la reforma del Estatuto de Autonomía, un borrador que Ciudadanos «ya tiene hecho». «Hemos tirado del carro durante tres años para reformar el Estatuto, que fue bueno en su día y ahora está un poco caduco y anticuado. No está actualizado. Queríamos que esta legislatura fuera la buena para reformarlo».

Otro asunto prioritario para Ciudadanos es la Comisión para la llegada del AVE a la Región, que preside el propio Sánchez. «Ya nos dio plantón el delegado del PP y ahora nos lo da, a las primeras de cambio, el PSOE, con Diego Conesa, que prefiere una foto con el tren híbrido que comparecer en la Asamblea Regional», comentaba el portavoz de Cs: «Él nos ha emplazado para el día 22; esperamos que ese día sí comparezca y dé públicas explicaciones. Estamos deseando escucharlo».