Una concursante de OT 2018: "Las marineras son un invento de los ángeles"

Al igual que ocurría en la edición anterior, Operación Triunfo 2018 no cuenta con ningún murciano entre sus concursantes. Sin embargo, este año Murcia se ha colado en la academia gracias a María, una joven de 26 años de Madrid, quien han confesado que su novio es murciano y que la Región es su "comunidad autónoma adoptiva".



"La poca representación murciana aquí me parece espantosa, no puedo hablar con nadie de cosas de Murcia", se quejaba la madrileña durante una charla con sus compañeros en la terraza de la academia.



"¿Sabes lo que es una marinera?", le preguntó a uno de sus compañeros, Miki, de Barcelona, cuando este se interesó por Murcia. "Es una cosa que la inventó un ángel que decidió poner en un colín de pan ensaladilla rusa y una anchoa", explicó María.



"Tu te pides una marinera y una cerveza, una buena Estrella Levante, y encuentras la gloria", añadió la concursante, que sin duda durante sus visitas a Murcia se ha dejado conquistar por la gastronomía.







El momento en el que María alabó a Murcia fue recogido por varios seguidores de Operación Triunfo, que colgaron el instante en las redes sociales y aplaudieron las palabras de la joven.





María ayer indignada por la poca representación de Murcia en OT y explicando que las marineras son un invento de los ángeles con los que encuentras la gloria (LO CONFIRMO). Pues ya está, que la nombren hija adoptiva de Murcia o algo. #OTDirecto22SEP pic.twitter.com/B1peb6GLvD — Ana (@8anacs) 22 de septiembre de 2018

Que maría se siente de Murcia la amoooo!!!! pic.twitter.com/Zs98DDD953 — ????????? ??????????? ???? (@CrissMlsb) 22 de septiembre de 2018

maría diciendo que murcia es su comunidad autónoma adoptiva claro que si hostia pic.twitter.com/AEczKm7bRT — paula bay ?? (@paulammx) 21 de septiembre de 2018

Sobre María el programa ha contado que, y comenzó los estudios de Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación. Ha trabajado como camarera y traductora. Toca el piano y la guitarra. Sus artistas favoritos son Janis Joplin, Rihanna, Yung Beef y Zowi. Ahora también sabemos que