Diego Conesa: "Nadie ha robado el AVE a nadie"

Desde que anunció que el AVE no llegaría a la ciudad de Murcia hasta que no esté terminado el soterramiento, el Partido Popular clama que «nos han robado el AVE que teníamos».

Es triste que un Gobierno regional se dedique a prácticas de comunicación de hace ochenta años. Intentan convertir en verdad una mentira contada mil veces. Nadie ha robado el AVE a nadie. Lo que hemos intentado es escuchar y tener en cuenta a todas las partes. Planteamos reducir una tensión máxima provocada por la acción política del Gobierno anterior; planteamos reducir también el difícil periodo de cierre del paso a nivel de más de dos años a un máximo de ocho meses y hemos asegurado y anunciado en los boletines oficiales la licitación completa de las vías del soterramiento a su paso por Murcia.

Y todo ello a cambio de dejar en suspenso la llegada en superficie del AVE a la Región de Murcia durante el tiempo equivalente a lo que se va a dejar de cerrar el paso a nivel. Y además hemos incidido en poner el foco en los Cercanías y en la puesta en marcha de la variante de Camarillas. Lo que hoy tenemos son certezas de un tren, un servicio, que nos conecta más cerca con Madrid; tenemos certezas de que ya están licitadas todas las obras del soterramiento en Murcia y la certeza más clara es que hemos rebajado la tensión social innecesariamente creada durante este tiempo atrás.

López Miras señala a diario que han cambiado seis AVE por un híbrido.

Lo que tendría que decir el presidente es que de esos AVE, cuatro iban a pasar por Alicante y que tardarían unas tres horas y harían 100 kilómetros más. El híbrido, que es más económico que el AVE, es una oportunidad de tener más servicios cuando se ponga en marcha el AVE. Habrá gente humilde que se quiera montar en el Noroeste y quiera tener una vía de salida más económica. Tendremos AVE y tendremos híbridos.

¿Se conformará con un sólo híbrido?

Es una lástima que este híbrido no esté desde el año 2012. Seguimos trabajando para que pueda haber un segundo híbrido y sobre todo para que tenga parada en Cieza. Mi compromiso con el alcalde de Cieza y con los ciezanos es, si antes no es posible, que cuando se ponga en marcha la variante de Camarillas se haga una parada en la estación de Cieza.

¿Cómo son las relaciones con la Comunidad? ¿Hay un ´choque de trenes´?

En todo caso hay un choque de titulares. Conmigo es muy difícil no saber entenderse. Mi predisposición a buscar soluciones a problemas que llevan muchos años sin soluciones en esta Región ha sido siempre total y absoluta. Lo dije cuando salí elegido secretario general y cuando fui elegido delegado del Gobierno. Esos ofrecimientos siguen en marcha. Si el Partido Popular y el Gobierno regional han decidido una política de confrontación, es una lástima y una nueva pérdida de tiempo y de oportunidades para la Región. Hay que recordar, que no se nos olvide, que de 23 años que lleva gobernando el Partido Popular en la Región, quince años han sido con el Partido Popular en Gobiernos de la Nación. En esos años, ellos no han aportado nada en materia de agua ni en infraestructuras ni tampoco en materia de financiación.

Han quitado los postes de la catenaria, ¿cómo se van a modernizar los Cercanías?

Los postes se han quitado solamente en la zona que se va a soterrar. No había plan con el Partido Popular para renovar los Cercanías y ahora va a haber un plan para la modernización de los Cercanías en la Región. Primero, electrificando líneas. La catenaria se ha quitado en la parte de la vía provisional en superficie; con lo cual, una vez que se soterre, irán electrificadas todas las vías por debajo. El soterramiento es una realidad que estará en Santiago El Mayor para el mes de diciembre. En el mes de diciembre se estará soterrando a la altura de Santiago El Mayor.

¿Y cuál es el plan para los Cercanías?

El plan es electrificar vías por todo el Corredor Mediterráneo. Y nosotros no olvidamos que hay que trabajar en Murcia-Cartagena, que hay que trabajar en Águilas-Pulpí, que hay que trabajar en Cieza-Noroeste. La puesta en marcha de esas mejoras requiere mejores vías y electrificación. Y luego, también, poner nuevos trenes. Y un tren, desde que se decide comprar hasta que llega a instalarse, son cuatro años.

Entonces, ¿hay que esperar unos cinco años?

No hay que esperar un lustro, hay que empezar a electrificar las vías, y lo que se va a intentar es cambiar algunas de las máquinas sobre las vías actuales. No tenemos ni un kilómetro electrificado de vías en la Región. Lo fundamental es electrificar las vías. Porque la electrificación de las vías nos llevará sí o sí a nuevos trenes. Tenemos la edad más antigua de trenes de España, y eso con quince años de gobiernos del Partido Popular en España y con 23 años en la Región.

Se habla mucho del AVE por Madrid, pero poco por Barcelona. ¿Hay alguna iniciativa para fomentar el transporte hacia Barcelona?

Una vez que esté terminado el soterramiento de la ciudad de Murcia y electrificadas todas las vías, una aspiración que tenemos que seguir trabajando es poder tener el Euromed.

Usted ha contentado a la Plataforma ProSoterramiento con sus decisiones; sin embargo, es un colectivo que ha demostrado que no ´se casa con nadie´. ¿Es consciente de que está bajo su lupa?

Siempre prefiero una sociedad crítica y constructiva a una sociedad sumisa o resignada, que es la que quiere el Partido Popular. He intentado ponerme en la posición de todos aquellos que me plantean sus inquietudes, sus problemas y sus necesidades. Es lo que tiene que hacer un político: empatizar con los problemas de la gente.

Cuando tomó posesión, dijo que uno de sus focos prioritarios era el Mar Menor. ¿Qué esfuerzos ha hecho el Gobierno central por la recuperación del Mar Menor?

Ha puesto la predisposición a colaborar y financiar todas las medidas que pueda necesitar el Mar Menor en competencias del Estado e incluso a hacer un esfuerzo adicional, pero para eso tiene que haber una voluntad de colaboración leal por parte del Gobierno de la Región. Llevo dos meses esperando que el Gobierno convoque la Comisión Mixta del Mar Menor.

¿Cuál es la solución del Mar Menor?

El Mar Menor es una apuesta de Región y abarca todos los sectores. Y es una apuesta que desgraciadamente veinte años después lo tenemos hecho un solar y totalmente fragmentado. Es una lástima lo que se ha hecho con el Mar Menor en los últimos veinte años.

El Gobierno nacional defiende el plan de ´Vertido cero´ que diseñó el anterior Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo se lleva eso?

Lo que no entiendo cómo se lleva es que el propio Gobierno regional ahora esté formulando alegaciones al plan formulado por la ministra Tejerina. Me parece kafkiana la política del Partido Popular en función de quién esté o no en Moncloa. Ha tenido quince años y 23 años para solucionar los problemas de la Región y no lo ha hecho. Y no hay ningún problema en defender este plan de ´Vertido cero´. Lo manifestó el secretario de Estado y lo ha manifestado el Gobierno de Pedro Sánchez: vamos a colaborar por el Mar menor. Es una apuesta que hizo el propio Pedro Sánchez en abril, cuando estuvo en Murcia, y que yo hice cuando tomé posesión en la Delegación. El Gobierno de la Región tiene que comenzar a creerse que tiene que colaborar en esa línea. Por eso es importante que se convoque la Comisión Mixta y que sobre una mesa se debatan los planos, la planificación del trabajo y aquello que cada administración vaya a cometer y cuándo lo vaya a cometer.

¿Qué le diría a los regantes cuando escuchan las palabras del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que puso en duda la viabilidad futura del Trasvase.

Les planteo dos cosas a los regantes. Primero: que los datos están ahí y se ha trasvasado la cantidad máxima en este tiempo. Esos son hechos. Como son hechos el trabajo por ver qué alternativas se ofrece a un hipotético cierre del Trasvase, no por el PSOE, sino por el Memorándum del PP. Hay que recordar que hemos estado once meses sin agua y lo que está planteando el PSOE y con el compromiso ineludible del Gobierno de España es garantizar el suministro de agua para beber, para la industria, para el turismo, para la agricultura, para la ganadería, para todos los sectores. Y no ha estado garantizado durante once meses. Y por eso el PSOE tiene una apuesta clara por ampliar al máximo la autonomía de esas necesidades hídricas a través de la desalación, que es lo único que se ha hecho en los últimos veinte años en la Región? Y no creo que haya recordar cuándo se impulsaron esas iniciativas.

En materia de seguridad, siguen produciéndose robos en el campo, ¿se va a incrementar la dotación de los agentes?

Las dotaciones de la Guardia Civil están en la media nacional, o incluso superior. Y la media de la tasa de criminalidad en la Región de Murcia es inferior a la media que tenemos en España. Nunca habrá estadística que consuele a la persona que sufre un atentado contra su persona o su patrimonio. Pero lo importante es escuchar y mostrarles que cuentan con el apoyo de las fuerzas de seguridad.



Carrera política

Además de delegado del Gobierno regional, es secretario general del PSRM. ¿Qué piensa cuando oye que está en la Delegación para hacer campaña electoral?

Yo estoy en la Delegación para servir y para cumplir mi compromiso de demostrar que otra forma de hacer política es posible, con una administración cercana, sensible y transparente.

Son tiempos de cierta inestabilidad en la política. Se habla de posible adelanto electoral. ¿Cómo se trabaja cuando hay posibilidad de cambios de Gobierno?

Todos los que tenemos responsabilidades políticas e institucionales tenemos que centrarnos en los ciudadanos y en poner soluciones a la mayor cantidad de cuestiones posibles en el día a día. Estando centrado en eso no hay ningún tipo de ansiedad por si caen o no caen gobiernos.

El PSOE no gobierna la Región desde 1995. ¿Qué ha fallado en estos años?

El PSOE no gobierna porque una mayoría social de la Región apostó por un proyecto político, el del Partido Popular, que se ha demostrado fallido y totalmente agotado. Seguro que hay cosas que se han hecho mal, lo único que puedo decir es que hay mucha ilusión en los cargos orgánicos e institucionales y en la militancia por ganar 23 años después.

¿Cómo piensa conseguir el apoyo de la ciudadanía?

Mis bazas son mi biografía profesional y política: 17 años como autónomo y gestor de una empresa; he sido tres años alcalde. He ganado unas primarias a la Secretaría General municipal y regional, y he ganado unas elecciones municipales. Ahora me toca ganar unas elecciones autonómicas. Cuando toque y sea candidato voy a trabajar con entrega, pasión y honradez para ser el próximo presidente de la Comunidad.



"Sigo hablando con Pedro Sánchez por WhatsApp"

El secretario general del PSRM–PSOE, Diego Conesa, admite que «suele» hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien conoce desde sus inicios como político. Mantiene la relación gracias a WhatsApp, «que funciona mucho» para no perder el contacto, asegura. Conesa, que dejó la Alcaldía de Alhama cuando fue designado delegado del Gobierno, dice que apenas siente diferencias entre ambas instituciones: «Cambian las responsabilidades y las funciones, pero mantengo la misma entrega que tuve como alcalde». De hecho, Conesa sigue viviendo en su casa de Alhama, «que está a 20 minutos de Murcia». «He renunciado a la vivienda de la Delegación porque mi vida la tengo en Alhama».



"Los CIE son mal menor, hay que trabajar en el origen"

La Región acaba de recibir la mayor oleada de inmigrantes en lo que va de año. ¿Hay alternativa a los CIE?

Hay que procurar que no se produzcan estas oleadas; y para eso hay que trabajar en el origen, para evitar ese tráfico demencial de personas. Los CIE son un mal menor, pero hay que trabajar en los países de origen.