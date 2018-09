Mario Urrea: "El agua desalada complementa la del Trasvase, no la sustituye"

Afirma que él se dedica a la administración/gestión de un bien, el agua, en una cuenca deficitaria, y que le deja la política al Gobierno. Defiende la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, "por lo que representa para esta cuenca"; y coloca la desalación como un complemento del acueducto.

¿Qué objetivos se ha marcado para esta etapa al frente de la presidencia de la CHS?

Mi equipo y yo queremos dar la mejor atención a los usuarios de la cuenca del Segura que se traduce en atención personalizada para resolver sus problemas; además de la cercanía, queremos ofrecer transparencia y agilidad en la respuesta, así como legalidad que implique seguridad jurídica tanto para la casa como para los administrados.

¿Y qué problemas concretos habría que borrar de esta cuenca para que tenga un futuro sin estas incertidumbres?

Evidentemente, la falta de agua. Y aquí debemos diferenciar aquellos que podamos resolver con nuestros medios humanos y técnicos para ofrecer esa respuesta ágil. Y los que no dependen de nosotros, como la eliminación del déficit del sistema de explotación de la cuenca del Segura. Un déficit que está constatado en todos los documentos de planificación y que corresponde a los gobiernos de España resolver con la información que se recoge en el Plan de cuenca.

Pero hace unos días el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, negó la existencia de cuencas deficitarias y excedentarias en nuestro país. E incluso que el Trasvase Tajo-Segura tenía los días contados por el cambio climático. ¿Por qué no termina de cuajar en el Gobierno la realidad de que la cuenca del Segura y el Trasvase son dos patas de una misma mesa?

No he deducido con esta claridad ese mensaje. Sí entendí que quiso trasladar el mensaje de que el cambio climático implica unas consecuencias graves de disponibilidad de recursos hídricos. Los escenarios de cambio climático de distintas organizaciones internacionales implican disminución sustancial de recursos hídricos hasta 2050. Y con esas premisas se indica que cuanta más seguridad hídrica se traslade a las cuencas, en mejor situación estarán para adaptarse. Pero no parece que esa seguridad esté en los ríos, sino que hay que incrementar la autosuficiencia. Y en el caso del Segura, agotar las capacidades de recibir aguas desaladas. Pero sabemos que tienen limitaciones técnico-económicas: no pueden llegar a todos los sitios de la cuenca por falta de infraestructuras y el precio es elevado, por lo que hay que optimizar su uso.

¿Pero pueden estos recursos sustituir las aportaciones del Trasvase del Tajo?

Cada metro cúbico de agua desalada tiene un destinatario claro, que es aminorar el déficit o contra la sobreexplotación de los acuíferos o directamente debe ir a zonas con infradotación de regadíos. Así los volúmenes actuales de agua desalada son siempre complementarios de los del Trasvase, nunca los sustituyen según la planificación vigente. Si con el tiempo se cambia la planificación, hablaríamos de otra cosa. Y esta cuenca es frontera de la desertificación. Nos faltan, como mínimo, 600 metros cúbicos por habitante y año para lograr un desarrollo socioeconómico aceptable, según las ratios de las organizaciones internacionales (ahora tenemos 400). Y lo que demandamos no es una cifra descabellada. Tenemos derecho a esos 1.000 m3/habitante/año.

Pero Morán creó mucha incertidumbre.

Cuando me reuní con él le dije que una de mis funciones era hacerle ver la realidad de lo que el Trasvase representa en esta cuenca. Si bien hay que ser conscientes de las limitaciones hidrológicas que están aflorando. En los últimos 10 años se ha transferido un 30% menos de agua que en los diez anteriores. Y eso hay que reconocerlo.

En 2027 se nos cierran varios acuíferos sobreexplotados según la directiva comunitaria.

En la cuenca del Segura la sobreexplotación es muy importante y además está muy repartida por todo el área geográfica. Y tenemos 9 años para tomar medidas 'cortando' esta sobreexplotación pero manteniendo la actividad socioeconómica con un agua alternativa. De los 400 hm3 de déficit de la cuenca, la mitad es por infradotación de regadíos y el resto por sobreexplotación de acuíferos. La desalación deberá paliar parte de este déficit.

¿Y cuándo se conseguirá más agilidad en la concesión de cesiones de derecho de aguas?

La Ley de Aguas es así de compleja, pues se cede un derecho y debe llevar mecanismos de control en el que intervienen informes de varias administraciones y de 'terceros' que se puedan ver perjudicados. Y si no se cambia la norma, la agilidad es la que marca esa norma.

¿Para cuándo una reunión con Castilla-La Mancha? ¿Cuándo podremos quitarnos de encima la 'guerra del agua'?

Hasta ahora estoy atendiendo a quien me lo pide. Yo al llegar mandé un escrito a 130 alcaldes y a los miembros de los Gobiernos del ámbito de la cuenca y por ahora no tengo noticias de que la hayan solicitado. Es complicado cambiar la dinámica social en este asunto porque nos cuesta que nos crean que el agua va destinada a lo que decimos que va (por ejemplo, al abastecimiento en lugar de al regadío). Pero no hay que desfallecer y dar todas las explicaciones que la sociedad de Castilla-La Mancha demande y de cualquier otra zona. Esas declaraciones y protestas son un ruido que enrarece la relación entre territorios.

Se está hablando mucho de las nuevas batimetrías hechas a los embalses de cabecera del Tajo, que arrojan más agua embalsadas de los datos que se manejan. Pero aquí también se han realizado estudios en dos pequeños embalses para ver su capacidad real. ¿Se va a seguir en esa línea?

La intención es completar el estudio de las batimetrías al resto de los grandes embalses de la cabecera de la cuenca como Cenajo, Camarillas, Talave y Fuensanta, una vez hecho en Puentes y Valdeinfierno la prueba piloto. Y en cuanto a las batimetrías de la cabecera del Tajo, corresponde a la Comisaría de Agua de esa Confederación asumir el nuevo informe.

¿Y el recrecimiento de Camarillas, sigue previsto o se ha descartado?

Está recogido en el Plan Hidrológico de cuenca y en función de las disponibilidades presupuestarias no sé si en algún momento se podrá acometer, dependiendo de las prioridades del Gobierno. Pero creo que el Secretario de Estado dijo que estas prioridades se centraban en incrementar la capacidad de desalación de la cuenca. Y el dinero irá a interconectar las desaladoras y a duplicar la producción de las plantas hasta 2021. Y eso es un reto importante.

¿Cómo se puede poner coto a los últimos vertidos ilegales detectados?

En el caso de las Torres de Cotillas se han abierto los expedientes correspondientes, que pueden terminar en sanción, pero que no incrementa la cuantía pese a que sea reincidente. El vertido se ha producido porque la depuradora no puede tratar todo el agua que le llega a través de los colectores de pluviales. Hay que procurar, por tanto, que la Comunidad Autónoma construya los tanques de tormentas necesarios que eviten que lleguen a las depuradoras directamente ese exceso de aguas.

¿Va a haber una revisión de las superficies regables para detectar regadíos ilegales?

Nosotros abrimos todos los años expedientes y a veces se termina en sanción o en los juzgados. Yo he pedido ahora un informe para casos en los que se detectan ´disfunciones´ en zonas donde no había regadío y ahora sí lo hay, para ver si es o no legal. Porque desde el punto de vista de la planificación, la cuenca ha alcanzado el tope de regadíos, y de manera general no lo sobrepasa.

¿Qué papel juegan en esto las Comunidades Autónomas?

Creo que estamos en un momento muy favorable para coordinar con las Comunidades, pues a veces, en los juzgados nos dicen que aunque nosotros somos responsables del agua, las Comunidades tienen competencias en materia de agricultura, Y que informen de posibles cambios. Que intercambiemos mejor la información, porque hay veces que es legal, aunque no existiera antes ese regadío.