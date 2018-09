Media hora menos

Más de 150 pasajeros murcianos se suben al primer convoy con destino a la capital de España que utiliza la red de la Alta Velocidad.

«¿Es un tren nuevo? No lo sabía». Agarrado a su maleta, Álvaro observa la flamante entrada del tren Alvia en la murciana estación de El Carmen. «Cuando compré el billete me sorprendió mucho que la duración fuera de unas tres horas y media. Mis viajes a Madrid duran normalmente cuatro horas y veinte minutos. No sabía por qué se había reducido tanto», asegura.

Con apenas un minuto de retraso, a las 6.38 horas irrumpe en Murcia el primer tren híbrido con destino Madrid. Procede de Cartagena, donde partió puntual a las 5.50 horas. Como Álvaro, medio centenar de pasajeros se sube a los vagones. También lo hace el delegado del Gobierno, Diego Conesa, que se monta en el convoy tras charlar en el andén con el secretario general del PSOE de Murcia, José Antonio Serrano, y se sienta en el segundo coche, clase preferente, donde le recibe la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón. Próximo a ellos se acomoda también el diputado nacional de Ciudadanos Miguel Garaulet.

En total viajan 153 pasajeros murcianos (el 58% de la capacidad), que estrenan el primer trayecto ferroviario de la Región que utiliza la Alta Velocidad para desplazarse a la capital de España. Lo hacen a través de un tren híbrido, un modelo 730 de Alvia, dotado con tracción diésel y eléctrica. El primer tramo –con paradas en Cartagena, Balsicas y Murcia– circula por el trazado tradicional hasta su llegada a Albacete Los Llanos, donde un intercambiador conecta con las vías eléctricas de la red de la Alta Velocidad.

A las siete de la mañana, cuando ni siquiera ha empezado a amanecer, la calma gobierna en los vagones. Apenas se nota el traqueteo del tren. Los asientos, opina un viajero, son cómodos y espaciosos y los pasillos son luminosos. No hay wifi. La mayoría de los pasajeros duerme, o lo intenta; algunos fijan su mirada en la pantalla del móvil, otros menos escriben anotaciones de trabajo y un viajero lee un libro.

Con una pierna estirada sobre un asiento, Virginia se distrae con el documental sobre Londres que reproducen los monitores de televisión del tren. Es profesora de un colegio público madrileño y a ella el nuevo híbrido le ha venido «muy bien» por la oferta de promoción que ha lanzado Renfe, con billetes de 20 euros en clase turista y de 30 euros en preferente hasta el 28 de septiembre. «Por eso me he pegado este madrugón», espeta, aunque recela de que el Alvia sea un gran avance para recortar tiempos «por la falta de puntualidad de los trenes».

Una de las novedades del híbrido, explican desde Renfe, es su política de indemnizaciones en el caso de no llegar con puntualidad al lugar de destino: si se produce un retraso de media hora, Renfe devuelve el 50% del coste del billete. Si sobrepasa la hora, la compañía abona el billete íntegro.

El tren acelera y alcanza los 160 km/h, su tope en el ancho convencional, y recorta el tiempo perdido en Murcia. Llega con antelación a la estación de Albacete, su última parada antes de Madrid.

Celebración en la Plataforma

En la cafetería, ataviados con sus camisetas blancas que piden 'Soterramiento ya', Paco El Carnicero y Antonio Manzanera toman un café mañanero mientras celebran la conexión con la red eléctrica de la Alta Velocidad «sin necesidad de poner ningún muro y sin hacerlo por Alicante, sino por el camino correcto». Son miembros de la Plataforma ProSoterramiento y, junto con otros dos vecinos, se han sumado a este primer viaje a la capital de España, cuya visita aprovecharon para acercarse al Congreso de los Diputados y reivindicar su «no al muro y un AVE soterrado».

Paco e Isabel, dos pensionistas cartageneros, consideran que desde Cartagena se tarda «prácticamente» lo mismo que antes. «Cojo el Talgo desde los años ochenta y apenas se nota». El Alvia, que sustituye a una línea Altaria, recorta en 25 minutos el tiempo de llegada desde Cartagena y en 30 minutos desde Murcia, como así detallan desde Renfe.

El híbrido entra en la estación de la Puerta de Atocha a las 10.15 horas. Ha llegado con 4 minutos de demora debido al tráfico de AVE que se acumula en las vías madrileñas. El viaje ha durado 3 horas y 36 minutos desde Murcia y 4 horas y 25 minutos desde Cartagena. Paz y su hijo Carlos lo festejan: «Estamos muy contentos de llegar más rápidos a Madrid». Ya en la tarde, otro Alvia partía desde Atocha a las 16.40 con 140 pasajeros. El híbrido ya es una realidad en la Región.