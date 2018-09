Las fuertes lluvias se ceban con el Altiplano

Los chubascos y tormentas previstos durante el día de ayer en toda la Región se cebaron especialmente con el Altiplano. Yecla fue la localidad de la Región más afectada por las fuertes lluvias que cayeron durante el día, sobre todo desde primera hora de la tarde.

Las calles del municipio del Altiplano se convirtieron en auténticos ríos de agua, por lo que los vecinos que iban tanto a pie como en coche tuvieron que extremar todas las precauciones. La Agencia Estatal de Meteorología calculó que en el Altiplano llegaron a registrarse hasta 13,8 litros por metro cuadrado.

Desde el 112 recibieron cerca de una veintena de llamadas procedentes de Yecla, 4 de las cuales se trataban de rescates de personas atrapadas en sus vehículos en carreteras, otras 4 de achiques de bajos y garajes de viviendas y al menos 5 correspondientes a que las tapas de alcantarillado de las calles se habían desbordado y flotaban en medio de las carreteras y calles.

Durante la tarde de ayer efectivos de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento Región de Murcia procedentes del Parque de Bomberos Yecla, miembros de la Policía Local yeclana y varios agentes de Protección Civil intervinieron ante las demandas y llamadas de los vecinos.

Algunos accesos a carreteras incluso tuvieron que ser cortados, como la entrada de Yecla desde la localidad alicantina de Villena, que se llevó la peor parte de la tromba de agua, ya que tuvo que ser restringida al tráfico, donde varios vehículos tuvieron que ser rescatados después de quedarse atrapados en la citada vía y donde los restos de basura y objetos fueron arrastrados.

La calle Salzillo se convirtió en una auténtica piscina por la que nadie podía circular. Aunque sobre las siete de la tarde la lluvia paró en Yecla, los bomberos siguieron trabajando achicando agua en las calles y casas que lo precisaban.

Tal fue la cantidad de agua que cayó en una hora que incluso la Rambla de Jumilla presentaba un aspecto insólito, ya que el agua bajaba con fuerza y arrastraba todo lo que se ponía a su paso. Los cultivos de la zona también se vieron afectados por la tormenta, muchos campos resultaron anegados después del diluvio en la zona.

La Aemet mantuvo el aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta la medianoche. Al cierre de esta edición la Región seguía en alerta por tormentas y chubascos debidos a la 'gota fría' que ha amenazado la Región durante todo el fin de semana.



Previsión para hoy

Según el informe de Aemet, hoy, a pesar de que no se descartan posibles lluvias y tormentas aisladas, el cielo estará nublado. Advierte no obstante que estas tormentas podrían ser localmente fuertes y por la tarde en el Noroeste. Aún así, la Aemet no prevé fenómenos significativos en la Región, pero sí que las lluvias continúen en los próximos días.