José Andújar: "Ni las playas son nuestras ni el agua del Tajo es de Castilla-La Mancha"

José Andújar, veterano regante de Almoradí, comparte desde hace un año la presidencia de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana con la vicepresidencia del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, lo que le permite vivir, día a día, el grave problema de la falta de agua. A lo largo de esta entrevista insiste en que la solución definitiva debe ser la interconexión de todas las cuencas hidrográficas, acepta la desalación, pero solo como complemento, y reclama solidaridad a Castilla-La Mancha, «porque sus problemas no los hemos generado los agricultores levantinos».

José Andújar logró el pasado mayo que todos los agricultores de España, incluidos los de Aragón, apoyaran que se atienda con urgencia la necesidad que tienen Alicante, Murcia y Almería de recibir agua de calidad y a buen precio para mantener los cien mil empleos de la industria hortofrutícola y exportadora, que mueve cerca de 6.000 millones de euros al año, de los que se beneficia toda España. Parecía que el Gobierno central, del Partido Popular -paralizado hasta entonces- había recogido el guante, pero cuatro meses después, cambio de Ejecutivo incluido, todo se ha paralizado y, para colmo, los trasvases del Tajo se deben seguir peleando mes a mes.

P Hemos llegado a septiembre y en Entrepeñas y Buendía la reserva de agua está en los 610 hm?3; ¿Qué pediría a la ministra Teresa Ribera sobre la asignación de agua para este mes tras aprobarse el trasvase de 20 hm3?

R Le pediría tres cosas muy simples: sensibilidad hacia el grave problema de escasez de agua en la cuenca del Segura, que haga oídos sordos a las ilegales propuestas e insolidarias actuaciones de Castilla-La Mancha y que visite la zona regable del Trasvase en el Levante para escuchar a los regantes y conocer de primera mano su problemática.

P ¿Cómo han pasado el verano los agricultores con los continuos retrasos en la asignación de caudales para regadío?

R El verano se ha pasado, como siempre, con angustia, sobre todo en las comunidades de regantes que dependen exclusivamente, o casi, del agua del Tajo. Es difícil explicar a un regante que ha pasado casi un año sin recibir ni una gota de agua las razones por las que una vez superada esa situación y aprobado un trasvase no se lleva a efecto de inmediato como sucedió en agosto.

P La desaladora de Torrevieja, ¿solución o complemento?

R La desaladora de Torrevieja es solo un pequeño complemento de las necesarias aportaciones de agua del trasvase por tres motivos. Cantidad, ya que nadie en su sano juicio puede pensar en sustituir una dotación de 600 hm3 anuales por otra de 80 hm3. De modo que estos 80 hm3 deben servir para complementar el volumen que llegue cada año del Tajo. Calidad, porque es sabido que los altísimos niveles de boro del agua desalada hacen inviable su utilización si no es mezclada con aguas de otras procedencias. Y precio, porque la agricultura no puede pagar el coste de la desalación.

P Red Eléctrica asegura que ya tiene la potencia energética suficiente para doblar la capacidad de desalación de agua del mar. ¿La quieren los regantes?

R Los regantes necesitan y quieren toda el agua que reúna las condiciones de calidad y precio, incluida la desalada. Pero hay que solucionar algunos problemas importantes. El primero de ellos es construir las conducciones que permitan transportar el agua desalada hasta puntos donde puedan captarla las comunidades de regantes y, al mismo tiempo, establecer fórmulas que permitan que la calidad y el precio del agua sean asumibles.

P ¿Ahora mismo está llegando agua desalada a La Pedrera?

R Durante el verano se ha servido el agua desalada a algunas comunidades de regantes –fundamentalmente a la del Campo de Cartagena- vertiéndola directamente al canal del Postrasvase y sin pasar por el embalse de La Pedrera. Es necesario que se establezca un plan que permita que los niveles de boro en el embalse no superen los niveles permitidos. Y para ello es necesario que la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que ha sido la beneficiaria de todo el volumen de agua generada por la desaladora en el periodo en que no ha habido trasvase y la ha ido acumulando en el embalse, aporte ahora agua de sus dotaciones de trasvase y colabore a la solución de un problema del que, en buena medida, es responsable.

P¿Cuál es en su opinión sobre el uso del agua desalada? ¿Precio? ¿Calidad?

Como he dicho anteriormente, esos son los dos problemas de fondo. La deficiente calidad para regadíos y el precio, pero a ello hay que añadir la falta de conducciones para transportarla donde puedan captarla muchos de los potenciales usuarios. No hacerlo así supone obligar a que los usuarios que tienen las tomas de agua en el entorno del embalse de La Pedrera tengan que permutar sus dotaciones del Trasvase del Tajo y del río Segura por agua desalada. Y algunos no estamos dispuestos a ello.

P¿Cree que el Memorándum ha servido para algo?

R El Memorándum ha servido hasta ahora para que los regantes del trasvase del Tajo hayan soportado el sacrificio de elevar el nivel de agua no trasvasable y, a consecuencia de dicha elevación y por su respeto a la norma aprobada, se hayan visto privados de recibir agua durante casi un año. A cambio, debían haber recibido seguridad jurídica en los trasvases y facilidades para acordar cesiones de derechos. Pero el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha cumplido con la parte que le correspondía y lleva interpuestos más de veinte recursos contra otros acuerdos de trasvase plenamente legales, y contra las escasas cesiones de derechos que se han podido acordar. Por ello, los únicos perjudicados a fecha de hoy por la aprobación del Memorándum han sido y son los regantes del Trasvase.

P Castilla-La Mancha recurre por sistema los trasvases que se aprueban desde el Tajo. ¿Por qué ustedes se muestran tan permisivos? Al final ustedes amagaron pero no han llevado al Juzgado los 18 hm?3; del trasvase que quedaron sin aprobarse para agosto pese a que tenían la Ley de su parte.

R No es que nos mostremos permisivos. La diferencia es que nosotros acatamos y cumplimos la Ley (y la prueba es que hemos soportado el cierre del Trasvase durante casi un año), y el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende no cumplirla. Mejor les iría a sus ciudadanos si el mucho dinero que pagamos los regantes, en vez de gastarlo en recursos y en propaganda antitrasvase lo gastaran –como les obliga la Ley- en construir las infraestructuras que desde hace décadas están pidiendo los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía. Pero parece que para algunos gobernantes es preferible tener ´cabreados´ a los habitantes de dichos pueblos que cumplir la Ley y dotarlos de los servicios a que tienen derecho.

P O sea, la culpa de Castilla-La Mancha.

R Es una auténtica vergüenza que una comunidad autónoma que ha recibido de los regantes alicantinos y murciano muchos millones de euros permita que algunos pequeños pueblos no tengan garantizado el suministro de agua y, más todavía, que diga que eso es por culpa del Trasvase. Se lo voy a demostrar con números.

P¿Números?

RLos 12.800 habitantes aproximadamente de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía, a una media de 200 litros por habitante y día (aunque la media en España según el Instituto Nacional de Estadística es de 130 litros/habitante/día), consumen 2.560 m3 por día, es decir, 934.400 m3 al año. Para consumir los 400 hm3 (400 millones de metros cúbicos), que constituye el volumen de reserva a partir del cual no hay trasvases necesitarían más de cuatrocientos años. Eso es una verdad matemática, y lo otro engaños a los ciudadanos que solo conducen a confrontaciones entre regiones hermanas. Si nos instalásemos en la misma lógica del despropósito que los gobernantes de Castilla-La Mancha están difundiendo, estaríamos incitando a los ciudadanos del Sureste a que negaran a los de Castilla La Mancha y a los de Madrid el derecho a bañarse en las playas del Mediterráneo. Ni las playas son nuestras, ni el agua es suya. Son ambas de todos los españoles. Nosotros acatamos la ley.

P ¿Está amenazado el sector hortofrutícola de esta amplia zona del Levante?

R El sector está amenazado, y no solo eso, es que ya está padeciendo las consecuencias de la escasez de agua y algunas empresas tienen que buscar otros escenarios para mantener la producción y poder atender sus compromisos comerciales. El tejido empresarial que hay en torno al trasvase Tajo-Segura no puede estar pendiente de incidencias climáticas ni de políticas rastreras e insolidarias.

P¿Solución definitiva? ¿Existe o es una quimera?

R Sin lugar a dudas, me remito a lo que se acordó pedir al Ministerio de Agricultura en el congreso nacional de regantes que celebramos el pasado mes de mayo en Torrevieja. Hay plena unanimidad en todos los regantes de España de que la solución real y definitiva al problema del reparto del agua es la interconexión de todas las cuencas. Los compañeros de Aragón nunca se han negado a darnos agua del Ebro, se niegan los políticos. Mientras no haya voluntad política y solidaridad para interconectar todas las cuencas persistirán los problemas. Pero, insisto, nosotros no cerramos playas.