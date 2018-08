Podemos inicia el curso político que ve "clave" para el cambio

Podemos ve «clave» este curso político para «dibujar» el horizonte de cambio en la Región de Murcia. El secretario general y portavoz parlamentario, Óscar Urralburu, señaló ayer que Podemos se pone a trabajar «desde ya» para que, junto con las fuerzas políticas progresistas de la Región, los murcianos «confíen en que esta vez sí que es posible tener un gobierno diferente». «Abordamos y asumimos demostrar que se puede gestionar diferente y que tenemos propuestas sólidas y solventes para un año histórico», declaró.

Urralburu afirmó que desde Podemos «tenemos muy claro que los partidos políticos progresistas debemos asumir la responsabilidad de estar ante una oportunidad histórica, la de que esta Región deje de estar en manos del PP, que no sólo ha instaurado la corrupción como forma de gobierno, sino que nos ha condenado a ser una región endeudada y de tercera división en salarios, empleo y servicios públicos».

Para ello, dijo el secretario general de Podemos, «insistiremos en el trabajo que hemos estado realizando estos años. Sacar adelante desde la Asamblea, políticas beneficiosas y que afectan al día a día de los murcianos». Por ejemplo, luchar por la gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años, la subida de salarios que en la Región dan pena, o abordar de una vez por todas el problema de las listas de espera, destacó.

«Nos vamos a oponer frontalmente, por ejemplo, a la política de impuestos del PP, cuyo impacto nos va a hacer sin duda más pobres. También estamos en contra de la Ley de Aceleración Económica, puesto que es la estocada final al medio ambiente regional», añadió el portavoz.

Por otro lado, la diputada regional María Giménez aseguró que uno de los temas fundamentales de esta legislatura es la del alquiler. Giménez recordó que «muchos jóvenes no pueden independizarse ya no sólo por el sueldo, si no por lo que les están pidiendo por los pisos. Algo que también afecta a las familias, que llegan asfixiadas a final de mes». Como medida, Giménez propone que el Estado establezca un sistema que limite el precio máximo de los alquileres en las zonas que vivan tensión de precios.