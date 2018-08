Murcia se sumará el próximo 29 de septiembre a un maratón que pretende crear una ola de energía positiva alrededor de todo el mundo. La actividad forma parte de un evento de kinesiología para transmitir la energía de las personas a través del Sol por todos los continentes. Comenzará justo al este de Nueva Zelanda, en Samoa, y avanzará con el Sol hacia el oeste dando la vuelta a la Tierra para terminar en las islas del oeste del Océano Pacífico.

Este año se cumplen 30 años de la celebración de la primera reunión del International Kinesiology College -IKC-, asociación internacional que da soporte a las escuelas de kinesiología 'Toque Para la Salud' en más de 60 países. Para conmemorarlo, han organizado este evento mundial, denominado 'IKC-Balancathon'.

El coordinador en España de este reto, con el que sus impulsores quieren lograr un récord mundial, es el murciano Pablo López, quien explica que la kinesiología «busca que la energía fluya por los canales de la piel, tal como establecieron hace miles de años los médicos chinos, y ayuda a evitar el estrés y la ansiedad». Eso sí, López deja claro que «la kinesiología no supone ninguna alternativa a terapias para tratar enfermedades».

Además de celebrarse en Murcia, en nuestro país el evento tendrá lugar en Novelda, Madrid, Barcelona, Tenerife y Valencia entre las once de la mañana y la una de la tarde, coincidiendo «con las horas en las que el Meridiano de Corazón -según la medicina tradicional china- está en su pico de energía».

En la capital de la Región los murcianos podrán participar en el evento en la clínica Belén. El precio de la terapia es de diez euros, una cuota simbólica que irá destinada a una ONG, según avanza López. Las inscripciones se pueden hacer en info@atmakine.org

Desde los años 80 se realizan en la Región terapias de kinesiología, una técnica que procede de la medicina tradicional china y que busca optimizar el estado de salud de las personas a través del equilibrio del flujo de energía del cuerpo.

«Siempre nos movemos entre estrés y no disfrutamos la vida tanto como deberíamos», lamenta López. Por ello, defiende dedicar aunque sean cinco minutos al día para meditar y equilibrar el flujo de energía de nuestro sistema. Así, según el kinesiólogo, mejoraremos el sistema fisiológico, nos concentraremos más, nuestros músculos funcionarán mejor y, además, nos ayudará a reducir la ansiedad.

López explica que en la Región hay, aproximadamente, cien kinesiólogos. El lugar donde se forman está en Novelda, donde cada año promocionan alrededor de 15 alumnos. Para realizar estas terapias no es necesario ser fisioterapeuta, aunque Pablo López lo es. «Nosotros equilibramos sistemas de energía para optimizar el cuerpo, pero no trabajamos con enfermedades. No somos alternativa a terapias para curar, por lo que no es necesario ser fisioterapeuta ni médico», explica. Los kinesiólogos buscan realizar terapias familiares, colectivas, para mejorar su entorno, aclara.

Por ello, con el 'IKC-Balancathon' pretenden unir el corazón de miles de personas de todo el mundo que no se conocen para transmitir la buena energía entre ellas. Y lo harán con el apoyo del Sol. «La energía está en todo y el Sol irá iluminando cada zona del planeta, por lo que será el nexo de unión de todos las asistentes», enuncia Pablo López.

En España se organizarán grupos de entre 40 y 50 personas en todas las sedes para «ayudar al mayor número de personas, dar a conocer la kinesiología y mejorar la energía de la sociedad». Además, las clínicas españolas colaborarán con el resto de países y todas participarán en un seguimiento por Internet y por redes sociales para ir publicando en directo imágenes y vídeos.

A su vez, cuando acabe el evento, a partir de la una de la tarde, se organizarán otras acciones en el contexto del 'Balancathon', como por ejemplo en Alicante, donde se celebrará una meditación por la paz con todos los asistentes que puedan continuar a lo largo del día con la actividad.

Esta semana publicarán un vídeo donde explicarán de forma más completa todo lo que se hará durante las dos horas que dure el evento. El mismo estará coordinado desde Suiza e irán pasándose por las clínicas de todas las naciones una luz en una vela simulando el recorrido por las diferentes franjas horarias de los países que se han sumado a esta equilibración energética mundial.