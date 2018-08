Los murcianos LGTBI se suman al #MeQueer para contar historias de acoso o discriminación

Sin miedo y con la experiencia por delante decenas de murcianos LGTBI se han sumado en los últimos días al hashtag #MeQueer para narrar y visibilizar los casos de acoso o discriminación que han sufrido a lo largo de su vida y que, como ellos mismos cuentan en sus redes sociales, les ha llegado a condicionar en sus relaciones de amistad, familiares o de pareja.



Esta etiqueta, que tiene una difusión mundial desde que el pasado día 13 de agosto un tuitero alemán contara un caso propio de homofobia según la agencia Reuters, se convirtió a los pocos días en viral, recogiendo desde todas las partes del mundo historias de personas pertenecientes al colectivo LGTBI que han sufrido maltrato o incomprensión a lo largo de su vida y que ahora han decidido contarlo con la finalidad de ayudar a quienes sufran LGTBIfobia desde su entorno.





En fin todo esto es en ambiente de pueblos pequeños de Murcia, con gente muy cerrada de mente y donde todo el mundo te conoce, así que a raíz de aquello dejé de ir por mi pueblo y alrededores de forma regular y empecé a ir más por la ciudad, que por suerte está al lado. #MeQueer — Maus SkjeggRød ? (@mausvicente) 24 de agosto de 2018

Personalmente he sufrido más homofobia a nivel laboral que en cualquier otro aspecto. Mi jefe y un compañero al principio me llamaban enfermo y hacían chistes muy crueles. #MeQueer — Daniel Caravaca ?????? (@DaNiAlvarCar) 24 de agosto de 2018

Personalmente no tengo malos recuerdos. Pero si en una pareja mía. "Estoy feliz contigo y con tu familia porque no se me juzga y puedo ser yo. Ojalá mis padres me quisieran la mitad que los tuyos" Su padres tienen 20 años menos que los míos. #MeQueer — Jose Bravo (@Eryoshe) 24 de agosto de 2018

"Hola maricón", "hola mariquita", "¿hoy no juegas con muñecas?", y muchas otras cosas que mi mente ha querido olvidar que pasaron entre los 8 y 16 años #MeQueer — Antonio (@antoniommorales) 24 de agosto de 2018

que te partan la boca en el instituto por tu orientación sexual y la dirección se ponga a defender al agresor porque al parecer sus creencias religiosas son más importantes, y encima no se tomen más medidas que una expulsión de dos días #MeQueer — eclipse ? (@cernvnnos_) 24 de agosto de 2018

#MeQueer tener miedo de andar solo en el pasillo del instituto porque el mismo grupo de chicos se reían de mi, ahora no sentiría eso porque voy con la cabeza alta de la persona que soy y lo que defiendo cada día a quien lo necesita — Fabe (@Fabelol1991) 24 de agosto de 2018

Aquella pintada escrita en un muro en mitad d camino al colegio en 5 EGB, ! Emili es maricon!!! #meQueer — emili soria campos (@emilisoria) 25 de agosto de 2018

Tres meses después de nuestra boda, decidimos contárselo a mis suegros. Temíamos la reacción de mi suegro, 94 años y legionario. Su respuesta, tras un breve silencio: "sólo digo una cosa, en mi casa se respeta a todo el mundo" #MeQueer — Borja Núñez (@Borja_loverocks) 25 de agosto de 2018

Tener que salir del armario de manera continua cada vez que conoces a alguien nuev@ porque la heterosexualidad se te presupone. Que te digan "no se te nota" (¿el qué?). Pasar de aclarar conceptos cuando te preguntan por enésima vez si tienes novia. #MeQueer — Fernando Miñana (@fernando_mihur) 25 de agosto de 2018

Intentar salir del armario con tu madre con 17 años y que te lleve al psiquiatra. #MeQueer — Jorge Gar ?????? (@jorge_jungle) 25 de agosto de 2018

Durante un año los "compañeros" de clase en el colegio no me llamaban por mi nombre, me llamaban Mari.#MeQueer — Jorge Gar ?????? (@jorge_jungle) 25 de agosto de 2018

No poder pedir los juguetes que quería de verdad a los reyes magos porque "eso es de niña".#MeQueer — Jorge Gar ?????? (@jorge_jungle) 25 de agosto de 2018

Una vez de muy pequeño mi madre me pilló poniéndome sus collares. Se enfadó mucho y me dijo que si quería, me vestía de chica y me llevaba así al colegio a ver qué decían mis amigos.#MeQueer — Jorge Gar ?????? (@jorge_jungle) 25 de agosto de 2018

En Roma, iba dando un tranquilo paseo por una plaza, de la mano de mi novio de entonces. Un policía empezó a pitarnos y a hacernos gestos para que nos soltáramos.

Me indigné, le devolví otros gestos... pero sentí miedo y finalmente me solté. #MeQueer — Juanan Mayor (@sitiocreaCtivo) 25 de agosto de 2018

En España, esta etiqueta se lleva empleando desde el pasado viernes 24 de agosto, donde se han publicado los primeros comentarios en Twitter con la etiqueta #MeQueer y cuyas cuentas identifican su localización en España, llegando a ser trending topic. En latambién se pueden ver tuits publicados desde ese mismo día.Los tuiteros murcianos cuentan casos de acoso de compañeros en el colegio, donde los insultos eran frecuentes haciendo referencia a la condición sexual del menor; historias de agresiones directas en los institutos o tensos ambientes en el trabajo o en el entorno familiar al hacer pública su orientación sexual.Muchas personas LGTBI recuerdan, asimismo, cómo la falta de apoyo y empatía que padecían por no seguir lo "preestablecido" ocasionó una pérdida de confianza en ellos mismos y una ocultación a su entorno más cercano de su condición.Las redes sociales, como en este caso Twitter, ya demostraron la capacidad de difusión y expansión que tienen para visibilizar casos de maltrato o discriminación con el caso de la etiqueta, donde también miles de murcianas se sumaron al hashtag nacional para contar su experiencias de acoso, agresiones o abusos que sufrieron o siguen sufriendo por ser mujeres.Aunque también, entre las anécdotas, hay espacio paraque comparten los murcianos:Fernando Miñana, el primer teniente de alcalde de Molina de Segura, del grupo político Cambiemos Molina, también se ha sumado a la etiqueta #MeQueer para contar su propia experiencia:El productor de RTVE Murcia, Jorge García, también ha contado varios casos de LGTBIfobia en su entorno familiar cuando era paqueño:El creative manager de la empresa Bee Social Media, Juan Antonio Mayor, también ha compartido un caso de homofobia:Recientemente, en la Región, concretamente en Lorquí, se dio el último caso conocido de unaa una pareja gay de la localidad.