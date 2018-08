El retraso del trasvase pone nerviosos a regantes y a Gobierno regional

El Ejecutivo murciano tampoco puede presentar el recurso contra este acuerdo, que creen que se queda corto en 18 hm3, y rechaza la "indiferencia" de Ribera

Doce días de respiro. Eso es lo que ha durado la tranquilidad en los campos del Levante español desde que el pasado 9 de agosto la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura dio luz verde a un envío de agua de 20 hm3 para regar y beber durante el mes de agosto.

La incertidumbre ha vuelto al retrasarse el desembalse de este agua desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía, y más aún cuando la razón es que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha firmado la autorización, no la ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, no es oficial.

«No lo entendemos; ya el trasvase de julio se retrasó por obras y terminó de llegar el agua el 13 de agosto; y desde entonces, nada», ha destacado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor.

El Ejecutivo regional califica de «indiferencia» hacia las necesidades del campo murciano este retraso en la publicación de la orden, «lo que provoca que la normalidad que hasta ahora había de trasvasar según las existencias, haya dejado de serlo».

Y jugando con las palabras de la ministra, Del Amor ha añadido que «algo normal no se puede hacer extraordinario por mucho que se quiera y por más declaraciones que se hagan».

La cuenca del Segura, ha recordado el consejero, está en sequía, por lo que necesita el agua del Trasvase; y ha echado mano de las cifras publicadas la semana pasada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), sobre los recursos extraídos de los pozos, para demostrarlo: desde que se aprobó el primer decreto de sequía en el año 2014/15 se han utilizado 136 hm3 para regar y beber procedentes de los acuíferos de la cuenca.

«Esperemos que la causa de que la orden del trasvase no esté publicada no sea porque alguien esté de vacaciones; el equipo de la anterior ministra no hizo tal cosa», ha subrayado, en referencia a Isabel García Tejerina, del Partido Popular. Al titular de Agricultura le preocupa «la falta de conocimiento» que en el Ministerio parecen tener sobre la realidad del sureste español y se ha preguntado por qué el delegado del Gobierno, Diego Conesa, «no hace o dice nada».



Denuncia

El Gobierno regional también tiene pendiente poner un recurso contra el trasvase de los 20 hm3, que considera que se queda corto en 18 hm3 al no tener en cuenta los nuevos aforos de los pantanos de la cabecera del Tajo. «Hasta que no esté la autorización publicada, no podemos hacer nada», comenta el consejero, y añade que recibir esa cantidad extra supone cerca de 12.000 puestos de trabajo y 57 millones de euros para la Región.

La Confederación Hidrográfica del Segura, por su parte, y debido a que la situación de la cuenca no ha cambiado, ha comenzado la tramitación de la prórroga del Real Decreto de Sequía para el año hidrológico 2018-2019.

El objetivo es que éste pueda seguir vigente a partir del 1 de octubre (el actual decreto caduca el 30 de septiembre), «en el caso de que los Indicadores de Estado de la cuenca sigan confirmando que esta demarcación hidrográfica se mantiene en sequía», según fuentes del organismo de cuenca.

Por su parte, fuentes del Ministerio declinaron hacer ningún tipo de comentario sobre las quejas tanto de los agricultores del Levante como del Gobierno regional murciano.