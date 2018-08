El magistrado murciano Antonio Salas la 'lía' en Twitter

957 respuestas, al menos en el momento de escribir estas líneas, pues parece que van a seguir sumándose, lleva ya el comentario del magistrado murciano Antonio Salas en Twitter a raíz de la pancarta desplegada en el edificio de plaza Catalunya, Barcelona, contra de la presencia del Rey en Cataluña.



En el mismo, realizado el 17 de agosto, el magistrado del Tribunal Supremo decía que el despliegue de esa pancarta constituía "claramente un delito". La oleada de respuestas que ha recibido, entre réplicas, insultos e incluso amenazas, ha sido tal que en el 'rifirrafe' han participado otras caras conocidas como Elisa Beni o Alberto Garzón.





Es conveniente releer el artículo 56 de la Constitución para darse cuenta de lo que representa el Jefe del Estado. Yo no soy nada "patriotero", pero mucho menos "anarquista", y atacar la organización política de España se hace modificando las leyes. No así https://t.co/8kZkCFessC

Lo de "vaya tropa" me parece indigno de un parlamentario. El art. 491 es reciente. Pidan su derogación y sepa que, aunque no me guste la s TEDH, la respeto, pero se refiere a una "quema"tras una manifestación antimonárquica; no se trata de un acto de homenaje a las víctimas. https://t.co/3KlcG85T3a