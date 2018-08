El pedrisco y las heladas merman la cosecha

A falta de tener los últimos datos, cuando se cierre la campaña dentro de unas semanas, las estimaciones de producción de fruta de hueso se han quedado cortas en cuando a estimación de pérdida de producto.

Si en la Región de Murcia se esperaba que en esta campaña iba a haber un 10% de merma de la producción (para las variedades temprana y extratemprana se hablaba hasta de un 30%), los últimos datos apuntan a que se recolectará un 14% menos, según explica el secretario de Agricultura y Agua de UPA, Antonio Moreno.

«Lo que no se heló, debido a las bajas temperaturas, no consiguió alcanzar el calibre necesario, por lo que no se destinó a los mercados, por lo que calculamos que al final la merma de esta campaña en fruta temprana y extratemprana ha alcanzado el 40 por ciento», apunta Moreno.

A nivel nacional, e incluso europeo, la previsión actualizada es de una pérdida de hasta un 20 por ciento. «El pedrisco ha hecho mucho daño en el área de Cataluña», indica el responsable de UPA.

De hecho, el aforo para esta campaña que manejaba el Ministerio de Agricultura, y que se hizo antes de producirse heladas reiteradas y pedrisco, fijaba en un 10% la merma de la cosecha en Aragón; un 3,24% en Navarra; un 0,45% en La Rioja; un 0,62% en Murcia; un 22,73% en Valencia; un 11,31% en Cataluña y un 13,09 en Extremadura.

Por frutos, la ciruela es la que se lleva, en este aforo, la peor parte, con una pérdida del 20,63% de la producción; seguido de la nectarina (13,23%), el melocotón (11,24%), y la paraguaya y albaricoque (9,40 y 9,34%, respectivamente).

La Región de Murcia ha estado sola en el mercado europeo desde la última semana de abril hasta la primera o segunda de junio, en la que se han puesto a la venta unos 250 millones de kilos de la fruta más temprana. «Que no nos digan que el mercado estaba saturado y por eso los precios eran bajos, porque era esa cantidad para 500 millones de europeos...», argumenta Moreno.

Contratos



Pero si algo preocupa a la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) es la falta de contratos de compra que hay en el sector de fruta de hueso.

«Hay un porcentaje de productores fuera de las cooperativas que venden sin contrato a estos 'mercenarios' y especuladores, y, no en pocas ocasiones, al no tener ninguna responsabilidad con el agricultor, mandan el producto a Europa sin precio», indica, añadiendo que el fruticultor está 'vendido'.

Liquidación y movilizaciones



Por lo que respecta a la campaña como tal, en términos económicos, Moreno comenta que ya están llegando las primeras liquidaciones de esta campaña y «sin ser malas, no están siendo lo esperado; es el cuarto mal año consecutivo y más de uno se puede ir a pique».

«Si la próxima campaña sigue la especulación, las grandes superficies nos verán a sus puertas protestando; habrá movilizaciones y denuncias», advierte.