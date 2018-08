Ribera destensa la cuerda y aprueba un envío de 20 hm3

Del total autorizado por la ministra para agosto, 7,5 hm3 se destinarán a abastecimiento y el resto a regadío.

Hasta que no lo ha tenido claro no ha dado luz verde a su primer trasvase de agua de la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha necesitado dos informes técnicos de la Comisión Central de Explotación para autorizar el envío de 20 hm3 de agua en agosto, de los cuales 7,5 hm3 se destinarán al abastecimiento y el resto al regadío de la Región de Murcia, sur de Alicante y norte de Almería.

Es la cantidad máxima que permite la ley que regula el acueducto para el nivel 3 de los pantanos de cabecera (cuando tienen agua por debajo de 668 hm3 y por encima de 400 hm3).

La decisión la hizo pública ayer por la tarde el Ministerio, en un comunicado emitido tras la reunión por la mañana de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS). Una decisión muy esperada por los regantes y el Gobierno regional, que no entendían la tardanza en su aprobación, al considerar que había suficiente agua almacenada en Entrepeñas y Buendía (casi 650 hm3).

La resolución de la comisión técnica responsable de aplicar las reglas de explotación del ATS se produce después de que en su reunión del pasado 11 de julio se constatara que la situación de los embalses en la cabecera del Tajo están en nivel 3. Este nivel 3 implica que se puede autorizar un volumen máximo de hasta 20 hm3/mes de forma discrecional de la ministra pero motivada, por lo que se requirió a la Comisión un informe sobre la situación del sistema, relatan fuentes del Ministerio.

Este informe es el que se ha analizado en la reunión de ayer. En el mismo se hace una previsión de la futura evolución de las reservas en dichos embalses en el próximo semestre. El análisis técnico plantea tres escenarios distintos de trasvase: de 0, 10 y 20 hm3. En cualquiera de ellos, concluye que la situación final del sistema se mantendría en nivel 3 sin que haya riesgo de aproximarse a una situación de nivel 4 (que no permite los trasvases).



"Seguimos vivos, pero habrá recurso de Agricultura"

«Algo es, seguimos vivos». Así recibió ayer la noticia de la aprobación del trasvase el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, quien añadió que «finalmente ha triunfado la normalidad». Jiménez lamentó la tensión en la espera y el temor a no recibir agua para regar, provocada por unas declaraciones previas de la ministra en las que no quedaba clara su apuesta por el Trasvase.

Por su parte, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, subrayó que su departamento había tenido mucho que ver en la decisión de la ministra, a la que ha remitido varias cartas insistiendo en la viabilidad del trasvase; así como a la «presión de los técnicos» en la reunión de ayer. Sin embargo, anunció que el Gobierno regional va a interponer un recurso en contra porque no se han tenido en cuenta las nuevas batimetrías de los pantanos «y nos faltan 18 hm3, vitales por la sequía».