Los regantes califican de "humillante" la espera de un nuevo trasvase

La Consejería recurrirá la decisión si no recoge los nuevos aforos.

«Es humillante la espera y también lo es tener a los agricultores de tres provincias sin saber si recibirán agua para acabar este año». El presidente del Sindicato Central de Regantes de Acueducto Tajo-Segura, Scrats, Lucas Jiménez, verbalizó ayer el sentimiento del sector productor agrario de la Región de Murcia, sur de Alicante y norte de Almería.

«Es lamentable que las producciones estén en jaque, y no entendemos cómo la Comisión de Explotación del Trasvase no fue clara en su reunión del pasado viernes e informó que se podría enviar 20 hm3 para los últimos dos meses del este año hidrológico, porque hay agua suficiente en los embalses», añadió.

Jiménez se refería a que los integrantes de la comisión, que son técnicos de las confederaciones hidrográficas del Tajo, del Segura y de las cuencas mediterráneas, tenían en su mano datos que corroboraban esta posibilidad. «Sólo indicaron que la cabecera está en nivel 3».

Esto ha dado pie, lamentan, a que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pueda retrasar su decisión, parece ser, que a la espera de más informes. «¿Pero quién puede tener datos más actualizados que los directores técnicos de las confederaciones?», se preguntó Jiménez.

Desde el Gobierno regional el titular de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, insistió en el mismo mensaje y subrayó que el decreto de sequía sigue vigente en el Segura.

«Las curvas de consumo en la cabecera del Tajo están disminuyendo, porque los usuarios de allí ya no necesitan tanta agua, y estamos entrando en la temporada de lluvias, con lo que no debería haber ningún problema en autorizar, no ya los 20 hm3 de máximo que permite el nivel 3, sino los 38 del nivel 2 en el que nosotros insistimos en que se encuentra la cabecera del Tajo», apuntó.

Tantos los regantes como el consejero insisten en que las últimas batimetrías oficiales de Entrepeñas y Buendía demuestran que los pantanos tienen menos fangos de lo que se pensaba, y, por lo tanto, más agua almacenada. La Consejería calcula que son 14 hm3 más. «En algún momento tendrán que utilizar estos datos», insistieron Jiménez y Del Amor.

El Gobierno regional sigue preparando el recurso que interpondrán si la decisión de la ministra no es acorde con el uso de estos datos actualizados, y manda menos agua de la que puede, según la Ley. El consejero comentó que si bien es cierto que Ribera tiene los primeros 10 días de cada mes para tomar la decisión, «es la primera vez que ocurre, lo que de nuevo nos lleva a situaciones de indefensión e intranquilidad que generan tensión entre los territorios».