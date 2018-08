Los afectados por iDental amenazan con movilizaciones

La Asociación de Afectados por iDental (Adafi) y la Unión de Consumidores de España en la Región de Murcia (Ucerm) han solicitado a la Consejería de Salud y al Colegio Oficial de Dentistas una mayor implicación con los afectados por iDental, la clínica ´low cost´ que ha dejado alrededor de 300.000 personas con el tratamiento a medias por toda España.

Tras conocerse que Sanidad de Aragón ha desarrollado un protocolo para atender a los afectados más vulnerables de iDental, Adafi ha pedido al director general de Salud, José Carlos Vicente, que se cree de igual manera un protocolo para dar solución a los afectados de la Región, a lo que el director ha respondido que «dar cobertura pública de atención a los afectados puede provocar que otros pidan lo mismo», según aseguraron ayer en Murcia la presidenta y vicepresidenta de Adafi.

La vicepresidenta de la asociación, Teresa Quiñones, declaró que son muchos los pacientes a los que la sanidad pública «solo mira y, sin hacer nada, les manda a casa». «Exigimos que se bloqueen las clínicas de este tipo a través de la inhabilitación de dentistas que estén dispuestos a actuar sin código deontológico», dijo por su parte el presidente de la Unión de Consumidores de España en la Región de Murcia, Pedro Valera. De no dar respuesta a sus peticiones, aseguró que «en septiembre habrá calle y movilizaciones».

Además, la presidenta de Adafi, Quiteria Pastor, dijo que, por el momento, tienen constancia de que hay tres casos de pacientes contagiados con hepatitis en la Región de Murcia debido a la mala praxis de iDental, un dato que no le consta al director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, quien recalcó a esta Redacción que si un sanitario detecta un caso se declara de forma obligatoria e inmediata para investigar su origen.

Desde Adafi y Ucerm aseguran que los afectados «tendrán que realizarse una serie de pruebas médicas que van a tener que pagar de su bolsillo y les pueden costar entorno a los 1.500 euros».



Problemas con los expedientes

A finales del mes pasado la Consejería de Salud empezó a repartir los 20.000 historiales clínicos de los pacientes de iDental que fueron rescatados de la clínica de Cobatillas, aunque es un proceso lento dado el número de pacientes, la Consejería se ha hecho eco de la cantidad de afectados que no están acudiendo a recogerlos. Valera tacha de «vergonzosa» la manera en que la consejería ha realizado el comunicado para que los pacientes retiren sus historias clínicas, mientras que Pastor explicó que el motivo es que «hay mucha gente que trabaja en el campo o están fuera y les es imposible ir cuando les cita Sanidad». Valera lamentó para finalizar la «falta de comunicación» entre la consejería y los afectados.



"Hay que buscar una solución junto a las demás comunidades"

Desde la Consejería de Salud explicaron ayer que el sistema regional de salud, al igual que en el resto de España, cuenta con una caretera de servicios básica en odontología, por lo que es difícil que desde el SMS se trate a pacientes de iDental cuyos tratamientos quedaron a medias. Así lo manifestaba a esta Redacción el director general de Salud Pública, José Carlos Vicente. «Comprendemos que el problema afecta a muchísimas personas con dificultad para seguir costeando los tratamientos, sobre todo al haber sido potencialmente estafados», explicaba, añadiendo que la cartera de servicios de los dentistas de la sanidad pública sí está a su disposición, «pero no para todo, no para la continuidad de tratamientos como la implantología, porque no están contemplados».

En cualquier caso, Vicente recordó que la clínica de iDental en Murcia tan sólo es una de las 23 de otras comunidades autónomas que ha cerrado sus puertas, por lo que lo razonable es «que haya una respuesta nacional, por lo que hablaremos con el Ministerio y las demás comunidades». El director general también recordó que Murcia ha sido una de las primeras comunidades en conseguir las historias clínicas de los pacientes y en negociar con Consumo los problemas con las financieras. «Apoyamos a los afectados y estamos con ellos hasta donde nos es posible ayudar», concluyó.