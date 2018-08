Los cuatro exámenes más conocidos

Oxford University Press



El más nuevo. Este examen de inglés está certificado por la Universidad de Oxford y reconocido externamente por instituciones educativas internacionales, según explican desde la institución, que también indican que pueden ayudar a acceder a estudios de posgrado o máster; y hacer prácticas en empresas nacionales y extranjeras.

Cambridge University



El más conocido. Los exámenes ESOL (English for Speakers of Other Languages) de la Universidad de Cambridge son los diplomas expedidos por esta institución que certifican el conocimiento del idioma inglés de personas no nativas. Estos exámenes empezaron en el año 1967. Da titulaciones específicas para escolares y para negocios.



Trinity College London

El más antiguo. Trinity ha estado proporcionando titulaciones oficiales de inglés en todo el mundo desde 1877 y sus exámenes se centran en la evaluación de las habilidades y la eficacia con que pueden aplicar los candidatos aquello que han aprendido, no sólo en el conocimiento en sí, según detalla esta institución docente.



TOEFL para inglés americano

La prueba estadounidense. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) es una prueba estandarizada de dominio del idioma inglés estadounidense, orientada a hablantes no nativos de este idioma. Es aceptada por muchas instituciones académicas y profesionales alrededor del mundo y las puntuaciones son válidas por dos años.