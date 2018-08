Milagros Ros: "Las mujeres podemos ser tan válidas y útiles como los hombres"

El miércoles se incorporaba a las filas del Parque Móvil regional Milagros Ros, con una dilatada trayectoria dedicada al transporte. Defiende la igualdad de sexo en cualquier sector laboral y anima a las mujeres a que sean valientes para dedicarse a la profesión que más les guste

Con más de dos décadas de experiencia y prácticamente todos los permisos de conducción en su haber, Milagros Ros obtuvo en noviembre la primera plaza en las pruebas al cuerpo de conductores de la Región, abriendo así el camino de la mujer en este sector.

¿Había trabajado antes en el sector del transporte?

Siempre he trabajado en el sector de la conducción desde que, con 23 años, cuando conseguí el carnet D, para conducir autobuses. Con 21, me había sacado el de camiones. Empecé repartiendo paquetería y después estuve conduciendo ambulancias, en Alsa y en Latbus. También fui interina en la bolsa de conductores de la Comunidad durante 13 años.

¿Qué anécdotas recuerda de sus años llevando pasajeros?

Hay una anécdota con la que aún me emociono que ocurrió cuando conducía ambulancias. Ya era de noche y tenía que llevar a su casa a una mujer anciana. Al salir del hospital vio que había luna llena y me comentó que le gustaría contemplarla. Entonces, paré la ambulancia, abrí las puertas y saqué la camilla para que pudiera ver bien la luna. De mi paso por la demarcación de Carreteras recuerdo que, hace años, estábamos en Tallante trabajando y un señor, al verme en el camión, se sorprendió y exclamó: «Pero si eres una mujer, ¿qué haces con un camión?». Un compañero le llamó la atención y le pidió que se fuera, mientras yo pensaba que solo estaba haciendo mi trabajo.

¿Es difícil abrirse paso en un entorno laboral de hombres?

A veces, en entornos laborales en los que tradicionalmente se ha defendido el hombre, cuando llega la mujer, puede costar entender que podemos ser tan válidas y útiles como ellos. Yo creo que las personas, independientemente del género, podemos hacerlo todo igual que los demás. En mi trabajo soy un conductor más, estoy igual de formada que mis compañeros y puedo desempeñar las mismas funciones; si no, no estaría aquí. Eso sí, en la última convocatoria de exámenes, me sorprendió que de las 57 personas que nos presentamos, solo yo era mujer. Hace dos años nos presentamos cinco mujeres y pensaba que en esta ocasión serían más, no menos, las candidatas. Yo lo hice lo mejor que podía y conseguí la primera plaza.

¿Cómo la han recibido sus nuevos compañeros?

Simplemente, fenomenal. En ningún momento han intentado excluirme. Al contrario, me tratan como a una compañera más.

¿Qué le motivó a presentarse a la convocatoria de la Comunidad Autónoma?

Siempre me ha gustado la conducción. Mi abuelo materno era camionero y de niña, durante las vacaciones, siempre le acompañaba en sus viajes. Hace tiempo pensé: «Si en la empresa privada lo puedo hacer, ¿por qué no en la Administración?». Y aquí estoy, cumpliendo un sueño.

¿Han adaptado otro uniforme para usted o vestirá igual que el resto de sus compañeros?

Llevo el mismo uniforme que ellos, compuesto por pantalón azul, camisa blanca y chaqueta.

¿Qué tipo de vehículos conducirá?

Me han asignado un modelo Prius, híbrido, algo que me ha agradado mucho porque creo que es una gran iniciativa; hay que dar ejemplo desde la Administración. Este coche consume muy poco y si se conduce de forma eficiente, no se perjudica al medio ambiente.

¿Animaría a otras mujeres a formar parte del cuerpo de conductores funcionarios?

Por supuesto. Considero que conmigo se abre un camino para que las mujeres sean valientes. Por eso, animo a todas aquellas que dudan sobre decantarse por esta opción laboral a que den un paso adelante porque sí pueden. Somos iguales que cualquier hombre para dedicarnos a la conducción o a cualquier labor que queramos.