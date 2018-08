Educación deja mil plazas sin adjudicar en Secundaria por las oposiciones

La plataforma 7J, "molesta" porque afecta a miles de profesionales.

Suponen el 5% del total, mil plazas. De ellas 500 son a jornada completa. Todas para cubrir vacantes de interinidad en Secundaria. La Consejería de Educación no adjudicará hasta la última semana de agosto el total de esos puestos para la ESO y Bachillerato debido a que el reciente proceso de oposiciones les 'obliga' a la rebaremación de las listas de interinos.

Fuentes de la Consejería subrayaron que «ya están adjudicadas el 95% de las plazas de la enseñanza pública, que suponen 20.000». Este proceso «se viene adelantando desde el pasado año, ya que antes los actos de adjudicación se realizaban en su mayoría durante agosto y principios de septiembre», apuntaron.

El calendario de adjudicaciones, explicaron en Educación, se inició el 16 de julio con los destinos para los funcionarios carentes de destino definitivo; la asignación de destinos del profesorado de religión; la asignación de las comisiones de servicio docente para funcionarios que desarrollarán su actividad en otros centros previa autorización por parte de la dirección de dicho centro; y la adjudicación de vacantes para interinos en centros educativos de atención preferente.

Del 30 de julio a ayer, 2 de agosto, se ultimaron los actos de adjudicación telemática para funcionarios e interinos de Primaria y el acto de adjudicación de funcionarios de Secundaria.

«Todos los docentes estarán contratados a día 1 de septiembre y en sus puestos el primer día de inicio de curso. Conocerán con la suficiente antelación su destino, dando cobertura a todos los puestos necesarios para el correcto inicio de curso», concluyeron desde la Consejería.



Quejas

Sin embargo, no lo ven así los integrantes de la plataforma 7J Oposiciones Justas. En un comunicado, manifestaron ayer que «el 95% de los docentes que asegura Educación que tendrán la adjudicación en los próximos días deja fuera a la mayoría de los opositores afectados por el último proceso» selectivo.

Además, subrayan su «descontento y malestar» porque no se adjudiquen las plazas de los interinos en Secundaria hasta la última semana de agosto. «Miles de interinos seguirán sin saber si trabajarán o no, y los que sí lo hagan no sabrán dónde» hasta pocos días antes del inicio de las clases.