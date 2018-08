La UCAM buscará nuevos fármacos contra el cáncer, la diabetes o el alzheimer

Un equipo formado por investigadores internacionales de las áreas de química, informática, biología y física de la UCAM buscarán durante 3 años nuevos fármacos contra el alzheimer, el cáncer o la diabetes, con un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, basado en la supercomputación, según ha informado hoy esta universidad.

Este proyecto tiene el objetivo de desarrollar aplicaciones de búsqueda de compuestos candidatos a ser investigados para usos farmacéuticos, a través de métodos de cribados de alto rendimiento por ordenador.

La finalidad del estudio es conseguir que investigadores que no son expertos en informática puedan utilizar aplicaciones para encontrar pequeñas moléculas que pueden activar o desactivar proteínas, que permiten mejorar y encontrar soluciones a los tratamientos para diversas enfermedades y encontrar nuevas soluciones a enfermedades que no tienen cura.

El proyecto contará con colaboradores de las universidades de Murcia, Alicante, Almería y Málaga, e instituciones internacionales como Lawrence Livermore National Laboratory (EEUU), Munich Cluster for Systems Neurology (Alemania), Institute for Biomedical Technologies, Milano (Italia), Universidad de Notre Dame (USA) o el Karlsruhe Institute of Technology (Alemania).

El equipo realizará, hasta 2020, los cálculos matemáticos requeridos en las simulaciones de identificación de los candidatos más certeros para su uso farmacológico, centrados en el descubrimiento de nuevos medicamentos para combatir estas enfermedades, para las que aún no se han obtenido resultados eficaces.

Las supercomputadoras que utilizarán durante el estudio permitirán incrementar la calidad de la predicción gracias a sus unidades de procesamiento gráfico (GPUs), que solucionarían de manera drástica el problema con el método de cribación, y además permitirá incluir en los métodos utilizados algunas características que antes eran inviables, como dinámica molecular masiva o flexibilidad completa de la proteína.