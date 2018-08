"He pagado 3.000 euros y estoy con la boca a medias"

Se ha gastado más de 3.000 euros en iDental, conoce a más afectados y está dispuesta a denunciar. Y, si es colectivamente, mejor.

Esta es la historia de Loli Iniesta, una de las primeras personas que ayer recogieron su historial clínico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud, situada en la avenida murciana de Ronda de Levante.

Ella, al igual que muchos ciudadanos, fue a iDental creyendo que su tratamiento iba a ser cofinanciado por el Estado, pero, además de no ser así, también se ha encontrado con que la clínica de Cobatillas ha cerrado sin avisar y esta murciana se ha quedado sin terminar su tratamiento. «Me enteré de que había cerrado por mi cuñado, que me mandó un mensaje por WhatsApp».

Además, esta afectada lleva tres años arreglándose la boca y aún no ha terminado. Ahora, también quiere que le revisen los empastes a su hija porque «ya no me fío de lo que le han puesto. Aunque, por suerte, a mí no se me ha partido ningún implante. Puedo llorar por un ojo porque he conocido a gente que ha tenido muchos problemas», declaraba. «Bueno, lo único malo que tuve fue que una muela me la sacaron estando infectada», dijo.