STERM denuncia la "falta de interés" de Cachá por la escuela pública

Adela Martínez-Cachá reclama más financiación al gobierno recién cambiado de signo político y olvida que durante años ha sido el gobierno del Partido Popular quien ha infrafinanciado a la Región. Entendemos que la Consejera pida financiación al Gobierno Central pero esto no puede ser la excusa para decir que no se puede empezar a revertir recortes, ya que cuando se trata de la Educación Concertada no ha dudado en sacar el dinero de las arcas públicas para invertir en la concertación de los bachilleratos y la FP en los centros privados.

STERM Intersindical lleva mucho tiempo reclamando la reversión de los recortes educativos que lleva sufriendo la Escuela Pública desde hace ya más de siete años. Desde los primeros recortes que nos lanzaron a tomar las calles como medida de protesta no las hemos abandonado. Seguimos exigiendo la recuperación de todas las condiciones laborales previas al tijeretazo convocando concentraciones, huelgas, y ya hemos tenido las promesas de la Consejera de Educación de una reunión que año y medio después aún no ha tenido lugar.

Este sindicato exige a la Consejera de Educación que no venga de Madrid echando "balones fuera" y que de una vez por todas defienda la Escuela Pública como ésta se merece.