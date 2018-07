El desarrollo de la Ley de Protección y Defensa de los Animales, en punto muerto

Nueve meses después de que la Asamblea Regional aprobase por unanimidad la Ley de Protección y Defensa de los Animales de Compañía, el Gobierno regional ha mantenido desde entonces en punto muerto el desarrollo reglamentario de dicho código, el cual debe estar programado para el próximo mes de diciembre. La normativa, según expusieron los parlamentarios en su día, aborda aspectos como la lucha contra el abandono; el fomento de la adopción; la esterilización de los animales; su compra, cría y venta responsable; así como la educación de los animales y la creación de áreas de esparcimiento, entre otros. Además, la ley aprobada en la Cámara contempla también una serie de prohibiciones como el sacrificio o el maltrato.

En base a ese reglamento, los ayuntamientos de la provincia deberán amoldar sus ordenanzas municipales ante dichas problemáticas, ya que son los propios consistorios los que deben responsabilizarse de amoldarse a todos los parámetros establecidos por la nueva ley, y los encargados de hacer que ésta se cumpla. El Gobierno regional ofreció un plazo de tiempo de un año aproximadamente a los ayuntamientos para adaptarse a este nuevo planteamiento, pero, por el momento, pocos han podido trabajar en ello tras la aprobación de una ley aún sin desarrollar. El plazo para el desarrollo normativo por parte de la Comunidad, es, precisamente, de un año tras la entrada en vigor de la ley.

Desde la Federación de Defensa Animal de la Región de Murcia (DARMUR), los principales denunciantes de esta situación, consideran que los ayuntamientos, a día de hoy, están simplemente «perdidos». La propia Federación ha intentado contactar en diversas ocasiones con el Gobierno regional, más en concreto con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es la encargada del desarrollo de esta ley, para conocer el estado de la situación. La Federación, según comentan fuentes de esta a LA OPINIÓN, recibió como respuesta que «todo está parado, y en diciembre la ley aún no estará desarrollada». Tras nueve meses en los que el tema en cuestión no ha presentado novedad alguna, este organismo considera la situación actual como «cáotica». «La situación se está gestionando sin gestión: mientras que en Murcia te pueden multar por existir problemas con un animal, en otro municipio, por los mismos motivos, no te multan; no hay regularización en los criaderos, por lo que hay hembras que en lugar de tener una cría al año, incluso les provocan el celo para que tengan más camadas; no se sabe a dónde van esas mamás cuando ya no son productivas... Y en 2019, la situación va a ser caótica».

Precisamente, las previsiones de cara al próximo año se tornan repletas de problemas si no se actúa con rapidez y claridad: «El problema llegará a partir de diciembre: mientras ha existido el sacrificio, nos guste o no nos guste, vas a las perreras y si ves que un animal se va, otro pilla su hueco. A partir de diciembre, por suerte para los animales, no va a ser así. Pero sin trabajo en equipo, de la Comunidad con los ayuntamientos, todo se va a masificar y los ayuntamientos no sabrán cómo actuar. Cuando no pueda entrar ni un animal más, pues se quedarán en la puerta, o vagando por las calles, o provocarán accidentes, o se morirán... Aún así, no solo es problema del Gobierno regional, sino también de civismo y educación: hay que vacunar, estirilizar, poner los chips correspondientes. Las perreras están colapsadas, llevamos muchísimos abandonos este verano; y también es urgente llevar a cabo un protocolo de actuación con los veterinarios, quienes jugarán un papel fundamental. Reivindicamos a la Comunidad Autónoma el por qué no ha terminado de desarrollar esta ley». Por último, en lo referente al régimen sancionador ante el incumplimiento de esta ley, también corresponde a la Comunidad el desarrollo de este, aunque la aplicación se realizará por parte de las corporaciones locales.