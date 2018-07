Los ayuntamientos quedan supeditados para modificar sus ordenanzas

Desde la Federación de Municipios de la Región de Murcia, quienes serán los principales afectados de los posibles retrasos que el desarrollo de la Ley conlleve, se considera que «por prudencia, hemos esperado al desarrollo de la propia norma. La Ley entra en vigor el próximo 23 de diciembre, y hasta entonces el Gobierno regional dio un año de plazo para el desarrollo reglamentario y el mismo plazo a los ayuntamientos para adaptar sus ordenanzas».

No obstante, Manuel Pato, consultado por esta redacción ante dicha situación, clarificó un poco la línea de actuación que pueden llevar los ayuntamientos ante este panorama: «El desarrollo a veces es mas complicado que la propia Ley. Se precisa darle pensamiento. Dicho lo cual, los ayuntamientos tenemos dos posibilidades: o esperar, o modificar las ordenanzas parcialmente, para después desarrollar lo restante y modificar lo ya modificado, lo cual no tiene mucho sentido, pero otorga soluciones ante posibles contratiempos o presiones sociales. Son parches locales para dar solución a problemas locales».

No obstante, pese a que desde el Gobierno regional aún no se marcan plazos concretos para concluir, al menos, el borrador del desarrollo reglamenterio, desde la Federación de Municipios consideran que, pese al número de procesos legales que deben cumplirse para ello, un año es tiempo más que suficiente para cumplir con los objetivos: «Un año es suficiente para cumplir con lo pactado, aunque modificar las ordenanzas lleva una serie de tiempos, ya que hay que aprobarlas en Comisión, en Pleno, realizar la exposición al público, atender demandas del propio público... Pero en un año podríamos conseguir gran parte de los objetivos, lo cual también implicaría que el ciudadano esté más sensibilizado».

Por su parte, Manuel Pato recordó la «máxima disposición para trabajar conjuntamente con la Comunidad. Esperamos a ese desarrollo para hacer las modificaciones totales, y no tener que hacer otras parciales». En todo caso, también quiso efectuar una petición por parte de los ayuntamientos, ya que según comentó Pato, «echamos de menos ayuda en forma de financiación, se nos dice que hay que realizar ciertos cambios pero necesitamos ayuda en forma de dinero, la Ley debe estar acompañada por financiación, ya que hay que dimensionar esos centros adoptivos, y los ayuntamientos de municipios más poblados tendrán más problemas en infraestructuras, y mantenimiento».

«Las asociaciones conciencian»

En el mismo orden de demanda, Manuel Pato aplaudió el papel de las asociaciones y protectoras de defensa animal, las cuales «conciencian a la gente y hacen moverse a las instituciones, aunque esperamos que la situación no sea tan caótica como prevén». La actuación de organismos como la Federación de Defensa Animal de la Región (DARMUR) intenta promover la actuación de los gobiernos, ante una serie de situaciones que podrían plantearse si la Ley, al menos en sus aspectos más fundamentales, no queda desarrollada a finales de diciembre. En esos términos se refirió a esta redacción María José López, secretaria de DARMUR, en los que considera clave y básico actuaciones como «la inspección y regularización en recogida de animales, muchos centros eutanasian y a partir de diciembre no podrán hacerlo, y los establecimientos deberán estar listos para la educación, albergue y recogida de animales. Todo eso debe estar regularizado y hoy no lo está».

Además, se refirió a uno de los problemas principales de la Región en esta materia: «Es clave la identificación, censo y registro de animales, tanto particulares como callejeros. Tenemos muchísima huerta o carriles y allí es donde salen todas esas camadas indeseadas de animales que tienen dueño, pero los tienen de aquella manera, sin estar vacunados o chipados, ni esterilizados, y cada seis meses deciden tener cachorros, que son los mismos que se abandonan luego en contenedore o que aparecen en la carretera. Cuando exista el sacrificio cero, no habrá más que imaginar lo que podría pasar», analizó.