Cs no apoyará en 2019 los Presupuestos si el PP no "reconduce la situación"

El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha calificado de «muy preocupante» el actual grado de cumplimiento del acuerdo en materia de presupuestos del Ejecutivo murciano. Ante esta situación, ha advertido al presidente Fernando López Miras que no dará su apoyo a la negociación de los Presupuestos del próximo año «si no reconduce la situación y se restablecen los mecanismos que permitan agilizar el destino de más de 175 millones de euros, con los que Cs tildó de naranja las cuentas regionales».

En un desayuno informativo que ha contado con la presencia, además, de los diputados regionales Juan José Molina, Miguel López-Morell y Luis Fernández, el portavoz en Murcia baraja esta opción si la situación no cambia, ya que «en su huida hacia delante, López Miras se ha montado en su AVE y anda haciendo zig-zag, cuando debería estar en Murcia solucionando los problemas que hay». No obstante, Sánchez ha reconocido que la situación, aunque es complicada, «es reversible aún» y ha instado al presidente murciano a que convoque la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto.

Según Sánchez, en los presupuestos «hay ausencias notables y se ha detectado un incumplimiento flagrante» en los Presupuestos de este año. A modo de ejemplo, ha criticado que se consignaron 3 millones para el proyecto de enfermería escolar «y no se ha hecho nada» en esta materia, y «en junio aún no se había autorizado» la ejecución de 10,6 millones para la reducción de las listas de espera. De los 9 millones que se consignaron para la gratuidad de los libros de textos, el PP lo redujo a 6,7 y "lo han vuelto a recortar hasta 4,1 millones, no ejecutándose ni un solo euros y nos preocupa».

Recortes de dinero al Mar Menor

También ha reprobado que «se haya recortado la partida que tenía la Dirección General del Mar Menor» y la retención de la partida de un millón de euros para pobreza energética y de la subvención de la misma cantidad del seguro agrario. Por su parte, el diputado Miguel López-Morell ha tachado de «chocante» el hecho de haber alcanzado un 95% el acuerdo para la ley de aceleración con el Gobierno regional y «se haya levantado de la mesa cuando quedaba la delimitación de los parques naturales», además de que «no entendíamos que al Gobierno se le diera la herramienta para intervenir en los planes de ordenación urbana».

El grueso central, ha explicado, era que «había una solución técnica para dar salida a muchas empresas que trabajaban sin autorización administrativa». Tras denunciar que la ley de universidades «está en el aire», ha hecho referencia también a la necesidad de ese pacto regional para luchar contra la violencia de género, del que espera poder volver a sentarse a negociar en septiembre.