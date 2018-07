Denuncian la "dramática" situación de los enfermos mentales en prisión

La diputada regional de Podemos, María Ángeles García, ha denunciado la «dramática» situación de los enfermos mentales en prisión, tras la reunión que ha mantenido con la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia.

Tras el encuentro, Podemos ha registrado en la Asamblea una iniciativa con diversas medidas. Entre ellas, que se pongan en marcha equipos interdisciplinarios de atención domiciliaria, el incremento de los hospitales de día, centros de día, centros residenciales específicos y unidades de crisis psicoterapéuticas.

García ha explicado que la situación de estas personas, tanto por el número como por las dificultades para su reinserción social, «se ha hecho insostenible. La atención de estos enfermos, al no estar integrada la asistencia sanitaria en el SMS, no se presta en igualdad de condiciones a la que reciben los enfermos no privados de libertad».

Además, subraya, «la falta de recursos para atender a estos pacientes conlleva la exclusión de programas de continuación del tratamiento y la falta de seguimiento.

Esto hace que en un porcentaje muy elevado, vuelva a prisión al cometer nuevamente algún delito motivado por un problema de salud mental».

Por eso, la diputada de Podemos ha detallado que la moción de Podemos «también exige que se refuercen los programas socio-sanitarios de seguimiento individualizado y de acompañamiento terapéutico».

Y ha recordado que es responsabilidad de la Administración autonómica «desarrollar unidades de salud mental en las que las medidas de internamiento en centros penitenciarios podrían sustituirse por otras en las que primaría el tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter socio-sanitario».