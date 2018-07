Decálogo para mimar el Mar Menor

Denuncian que les obligan a poner una reclamación para poder revisar sus pruebas.

La consejería de Medio Ambiente ha creado un decálogo de consejos para que los veraneantes ayuden a conservar el Mar Menor, como no malgastar agua o usar plantas autóctonas en los jardines y abonos ecológicos. El objetivo de esta campaña es contribuir a concienciar a la ciudadanía sobre su importancia a la hora de preservar este espacio natural, principalmente en esta época del año, ya que la población de las zonas costeras se multiplica.

Otras recomendaciones son no arrojar basuras en las playas, paseos marítimos y calles, evitar alterar la flora y fauna de la zona, o llevar a los niños a los espacios naturales para que aprendan a valorar el medio ambiente. Para los navegantes se indica que no arrojen residuos por la borda y que eviten derrames de residuos peligrosos como aguarrás, aceites o disolventes, además de mantener limpias las instalaciones portuarias o no arrastrar el ancla para evitar la erosión de los fondos marinos. Estos consejos han sido recogidos en un folleto del que se han editado 4.000 ejemplares, un decálogo de buenas prácticas también disponible en la web Canal Mar Menor