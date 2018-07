Pacheco: "Los socialistas no son pro soterramiento, son anti AVE"

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, ha denunciado que, tras la reunión este jueves de Murcia Alta Velocidad, "resulta que tenemos muro y no tenemos AVE; que tendremos cerrado el paso a nivel de Santiago El Mayor, y no tendremos AVE; que los barrios se incomunican, y no tendremos AVE; que el resto de fases que se iban a licitar hace un mes, no lo están, y que seguimos sin tener AVE".

La decisión, que sólo contó con el voto a favor de personas que no son de Murcia y los dos representantes socialistas, demuestra que el cambio "responde exclusivamente a criterios políticos", añade Pacheco, quien insiste en que ni Murcia ni los vecinos de los barrios afectados "obtendrán ningún beneficio". "Confirman que no son pro soterramiento, son anti AVE", dice.

En este sentido, asegura que "los únicos que se benefician del cambio de rumbo son los detractores del AVE, puesto que el muro se mantiene, el paso a nivel de Santiago El Mayor se cierra, la pasarela sigue, los proyectos de la estación, Barriomar-Nonduermas, listos para licitar el mes pasado, siguen pendientes y el AVE no viene".

Respecto al muro, el concejal popular recuerda que el PSOE aseguraba que su instalación "se debía a la entrada provisional del AVE en superficie". "Si esto fuese cierto, debería ser derribado ahora, puesto que ya no se va a producir la circulación de esos trenes y sin embargo, el anuncio de que será mantenido demuestra que las pantallas no se colocaron por el AVE sino, como nosotros defendíamos, por la obra", concluye.

El portavoz adjunto ha reiterado que el Partido Popular "no ha variado en ningún momento su posición" y ha recordado que el Ayuntamiento "presentó por escrito en dos ocasiones una petición para sustituir la pantalla de protección acústica por otro tipo de malla trenzada y que se retrasara al máximo el cierre del paso a nivel de Santiago El Mayor".

"Seguimos demandando la llegada del AVE y trabajando porque el soterramiento se termine lo antes posible", ha comentado, después de lamentar nuevamente que Murcia "no pueda acceder ya, por una decisión política, a una infraestructura que cuenta con 47 estaciones y utilizaron el pasado año en España 35 millones de personas".

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, ha denunciado que el delegado del Gobierno, Diego Conesa, "se quita la piel de cordero y confirma que mantiene el muro y cortará el paso a nivel de Santiago el Mayor".

Según Pérez, responsables de Adif han confirmado que "no se adelanta ni un sólo día las obras de soterramiento en Murcia, a pesar del retraso de más de dos años en la llegada del AVE".

"Al fin el nuevo delegado del Gobierno se ha quitado la careta", al quedar confirmado en la reunión Consejo de Administración de la sociedad Murcia Alta Velocidad que "los nuevos planes del Gobierno de España, que suponen el retraso de la llegada del AVE a Murcia al menos dos años, no adelantan ni un sólo día el soterramiento de las vías, mantienen 'el muro' y supondrán el cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor a finales de año".