Descienden un 44% los accidentes laborales mortales en la Región en lo que va de año

La Región de Murcia ha registrado seis accidentes mortales en jornada de trabajo hasta mayo, cinco en jornada de trabajo y uno in itínere, durante el desplazamiento al lugar de empleo, lo que supone tres menos que en el mismo periodo del año anterior, según se desprende del Boletín de Siniestralidad Laboral de Croem. Concretamente, se produjeron en la Región de Murcia un total de 7.884 accidentes de trabajo con baja, de los que 6.956 ocurrieron durante la jornada laboral y 928 fueron accidentes in itínere. En relación al mismo periodo del año anterior, se observa un descenso del 0,3% en el total de accidentes con baja. De ellos, los producidos en jornada registraron una disminución del 0,9%, mientras que en los accidentes in itínere aumentaron un 4,5%.

Según gravedad, se registraron 6.915 accidentes leves en jornada de trabajo, 55 menos que en el año anterior, 36 accidentes graves, cinco menos que en 2017, y un total de cinco accidentes mortales en jornada de trabajo, cuatro menos que en el mismo periodo del pasado año.

Por sectores de actividad, el de servicios fue el que presentó mayor número de accidentes con baja en jornada laboral (3.018), seguido de la agricultura (1.716), la industria (1.513) y la construcción (709). Los 6.956 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral significaron un Índice de Incidencia de 1.435,6 accidentes por 100.000 trabajadores al mes, un 1,4% menos que en el periodo enero-mayo de 2017.

Según gravedad, se registraron 917 accidentes leves in itínere, 36 más que en el año anterior, 10 accidentes graves, tres más que en 2017, y un accidente de carácter mortal. Además, se comunicaron 361 partes de enfermedades profesionales con baja, 101 más que en el mismo periodo de 2017, experimentando un incremento del 38,8%.

Ante estos datos, la Croem destacó que los accidentes con baja en jornada laboral en la Región mantienen una tendencia descendente por tercer mes consecutivo. En cambio, los accidentes con baja in itínere siguen siendo la asignatura pendiente en la Región de Murcia, ya que vuelven a aumentar, en este caso un 4,5%.