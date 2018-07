Celdrán critica a los científicos que abandonaron el Comité del Mar Menor

El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, ha confesado este jueves en su comparecencia en la Asamblea Regional, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, que le sorprendió la noticia del abandono de algunos científicos del Comité del Mar Menor, que no acudieron a la última convocatoria "a pesar de haber confirmado su asistencia algunos de ellos".

Y es que, critica, "lo hacían además alegando razones que, como en el caso de los científicos del Comité, no son ciertas". En concreto, de los 43 organismos que conforman el Comité Científico salieron cuatro y del Comité de Participación Social, de los 46 salieron seis.

Son salidas, según Celdrán, que "responden a un funcionamiento habitual de este tipo de comités", tras lo que ha dejado claro que se está trabajando con "la máxima transparencia y todas las actas están colgadas en la web".

Por ello, ha apelado a la responsabilidad de todos y a despolitizar este tema, y a que se trabaje de forma responsable "para recuperar cuanto antes el Mar Menor".

Según el consejero, "no es verdad que no se les haya permitido manifestar abiertamente sus opiniones" pero no lo han hecho porque, advierte, "prefieren pronunciarse en otros foros. Y ahí están las actas de las reuniones que lo demuestran".

Tampoco es cierto, continúa, "la inacción que denuncian puesto que llevamos muchos meses trabajando en la mejora de la laguna: evitando la aportación de nutrientes al mar, mejorando la ordenación del sector náutico, trabajando en el diseño de humedales artificiales que pronto verán la luz, regulando este espacio protegido con normativa como el Pan de Gestión Integral, que será aprobado en unos meses y avanzando en medidas que permitan la mejora de la pesca tradicional en la zona o buscando fórmulas como la araña finlandesa que posibiliten la recuperación de los fondos marinos con el menor impacto posible".

En todo caso, ha destacado que las puertas del Comité de Participación Social, como las del Comité Científico, "estarán siempre abiertas a todos los que quieran acometer con nosotros la gran tarea de afrontar la recuperación del ecosistema del Mar Menor".

En ambos órganos, ha dicho, "seguiremos trabajando para diseñar medidas que permitan recuperarla totalmente cuanto antes la laguna. Desde el respeto a la diversidad de ideas, desde la tolerancia y con comportamientos responsables, porque sólo así podremos resolver el enorme reto al que nos enfrentamos".



La respuesta de los grupos

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Guillamón, ha acusado al Gobierno regional de "pretender enmascarar una situación que ya es insoportable en el seno del Comité Científico del Mar Menor".

Guillamón asegura que "los investigadores manifiestan que los grupos que conforman este Comité no son eminentemente científicos y este órgano no tiene la composición adecuada, ya que está integrado también por numerosos representantes del Gobierno regional".

Por su parte, el diputado regional de Ciudadanos, Luis Fernández, ha denunciado que "la desidia del Gobierno regional ha propiciado la marcha de cuatro miembros del Comité Científico del Mar Menor de reconocido prestigio: los profesores Rosa Gómez, Francisca Giménez y Miguel Ángel Esteve, y la directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez".

Fernández ha señalado que los científicos que abandonaron el Comité redactaron un manifiesto "muy crítico" dirigido a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente en el que reclamaban una mayor autonomía, una definición clara de sus funciones y una mayor transparencia por parte de la Comunidad Autónoma.

Desde Podemos, el diputado Andrés Pedreño le ha dicho al consejero que el PP "reparte los carnés de murcianía en función de si se abraza o no su argumentario. Esto es lo que ha pasado con los comités involucrados en el tema, el social y el científico, a los que han ninguneado y silenciado todo este tiempo".

Pedreño ha afirmado que el gobierno del Partido Popular en vez de "aprovechar" el conocimiento y los consejos de gente que lleva muchísimos años trabajando en el Mar Menor, lo que ha hecho es "no escuchar, no respetar, no garantizar su independencia y por eso esas personas han decidido no seguir figurando en el paripé del gobierno regional".

Mientras que desde el PP, el diputado del Jesús Cano ha lamentado que los grupos de oposición vengan a la Asamblea, en el ecuador del verano, "a hablar mal del Mar Menor cuando su mejoría es evidente".

"La laguna salada está recuperándose y no porque lo diga el PP, lo avala el comité científico y hasta organizaciones como Pacto por el Mar Menor aprecian su restablecimiento", ha dicho el diputado del Grupo Parlamentario Popular, quien ha sido crítico con la actitud de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que "no han aportado nada nuevo y vienen al parlamento a hacer falsas acusaciones que perjudican al Mar Menor y a todo el sector turístico".