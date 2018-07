Adif confirma que el paso a nivel de Santiago el Mayor se cortará a final de año

El Ejecutivo regional exigió hoy al Gobierno de España que "cumpla con la planificación de las obras de soterramiento de las vías del tren y traiga el AVE ya a la Región de Murcia".

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, criticó la "decisión unilateral del Gobierno nacional de alterar la ejecución de las obras", en referencia a los nuevos plazos que se dieron a conocer la semana pasada para la llegada del AVE, aplazada para finales de 2020, dos años después de lo previsto por el anterior Gobierno central.

Valverde expresó "el rechazo del Gobierno regional a que se modifique el plan de obras fijado y aprobado por las tres administraciones en el seno de la sociedad Murcia Alta Velocidad S.A., que contempla el soterramiento ferroviario y la inmediata conexión de la Región a la red de Alta Velocidad".

Valverde subrayó, durante el Consejo de Administración de la sociedad Murcia Alta Velocidad, que "las obras son perfectamente compatibles y permiten ejecutar el soterramiento y la llegada del AVE", tal y como recoge el plan de trabajo definido por los técnicos de ADIF y aprobado en el propio seno del Consejo de Administración.

"Es una decisión política no argumentada con criterios técnicos ni económicos", señaló el consejero y añadió que esta decisión "perjudica el interés general del millón y medio de murcianos y condena su futuro económico y social".

El 85 por ciento de los trabajos que se están ejecutando son del soterramiento, con más de 700 metros ejecutados de pantallas del túnel del soterramiento, y el 15 por ciento restante son para la vía provisional por la que fluirá todo el tráfico ferroviario.

Patricio Valverde alertó que "se han detenido los trabajos de electrificación de las vías", "un elemento clave para cumplir lo programado e iniciar el 31 de agosto las pruebas para la llegada de trenes más modernos y adaptados a la Alta Velocidad este año y la modernización de los cercanías".

En el transcurso de la reunión, ADIF informó de que el paso a nivel de Santiago El Mayor se cortará a final de año y se mantendrá la instalación de las pantallas de protección acústica.

Bloqueo del soterramiento

El consejero de Fomento recordó que en el último Consejo de Administración, celebrado el pasado 28 de mayo, las tres administraciones "aprobaron la contratación de las obras del soterramiento en la estación del Carmen, Barriomar y Nonduermas y todavía hoy no sabemos nada de su licitación".

Valverde calificó de "bloqueo injustificado" que el Gobierno de España aún no haya licitado estas obras, prevista para el pasado 21 de junio, que "dan continuidad a las obras de soterramiento que están en ejecución entre el Camino de Tiñosa y la estación y que completan los 7 kilómetros del soterramiento integral incluido en el protocolo de 2006".

El consejero exigió al secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, que "no se incumpla ni se retrase ni un día más las obras de la segunda fase del soterramiento", que abarcan una longitud de 5,3 kilómetros entre la estación y Nonduermas y supondrán una inversión de 329 millones, de los que 236 corresponden a la estación y Barriomar y 93 millones a Nonduermas.



"Han dejado nuevamente sin fecha el AVE a Cartagena"

Por otro lado, el Gobierno regional exigió hoy también al Gobierno de España que aclare "de una vez por todas cómo y cuándo llegará el AVE a Cartagena" y reclamó que "despeje las incertidumbres de carácter técnico" para "evitar que Cartagena retrase la llegada de la Alta Velocidad como consecuencia de los constantes cambios políticos" para decidir la mejor opción para la llegada de la Alta Velocidad a Cartagena.



Patricio Valverde, indicó que el Consejo de Administración de Cartagena Alta Velocidad "ha dejado nuevamente sin fecha el AVE a Cartagena", tras dejar en suspenso el proyecto que ya estaba en marcha, que garantizaba la finalización de las obras para la llegada del AVE en 2021, y aprobar de nuevo el estudio de otra opción por parte de los equipos técnicos.



Valverde subrayó que los "constantes cambios políticos" para decidir la mejor opción para la llegada de la Alta Velocidad a Cartagena "nos deja en una situación en la que todavía no tenemos un proyecto que fije cómo y cuándo llegará el AVE a Cartagena".



En este sentido, destacó que "el Gobierno regional escucha a los vecinos y está dispuesto a analizar todas las alternativas posibles pero que no varíen el calendario de las obras para la integración del AVE en Cartagena". "Queremos que Cartagena se conecte cuanto antes y de la mejor manera posible a la red de Alta Velocidad", insistió.



Valverde indicó que "esta nueva improvisación perjudica a los cartageneros, que una vez más ven cómo se retrasa la llegada del AVE a Cartagena", ya que implica tener que realizar nuevos estudios informativos y redactar proyectos técnicos, cuando ya existía un proyecto que detallaba las obras, la planificación de los trabajos, los plazos y el presupuesto.



El consejero recordó que el proyecto, aprobado en el último Consejo de Administración, celebrado en mayo, "fue fruto de un minucioso trabajo técnico de los técnicos de ADIF que valoraron la viabilidad de las distintas alternativas planteadas hasta el momento para la llegada de esta infraestructura a la ciudad".



El responsable autonómico reclamó al secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, que "acelere" el estudio de esta nueva alternativa y "no se retrase por más tiempo la llegada del AVE a Cartagena".