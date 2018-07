La Región obtiene por cuarta vez la acreditación europea de calidad en trasplantes de médula

El programa de trasplantes de médula ósea iniciado en 1991 tiene en su haber 1.200 trasplantes de todas las modalidades

La Unidad de Trasplante de médula Ósea del Servicio de Hematología y Oncología Médica del Hospital Universitario Morales Meseguer /Centro Regional de Hemodonación ha recibido por cuarta vez la acreditación europea JACIE (Joint Accreditation Commitee of European Society of Blood and Marrow Trasplantation), una de las más prestigiosas y exigentes en cuanto a estándares de calidad en trasplantes de médula ósea.

Este reconocimiento se basa en estándares internacionales establecidos por la Sociedad Europea de Trasplante de Médula Ósea (EBMT), la Organización Nacional de Trasplantes y las sociedades españolas de Hematología y Hemoterapia y de Transfusión Sanguínea.

La reacreditación se consiguió tras la auditoría realizada hace unos meses por la comisión internacional JACIE, y convierte a esta unidad en una de las primeras unidades europeas en obtener cuatro veces esta certificación.

Esta cuarta revalidación refleja los resultados del trabajo en equipo de la unidad, coordinada por la doctora Inmaculada Heras, desde que hace 14 años se recibió la primera acreditación. Estos reconocimientos permiten mantener procedimientos que faciliten la calidad y seguridad asistencial de los pacientes.

El programa de trasplantes de médula ósea iniciado en el Hospital General Universitario en 1991 tiene en su haber 1.200 trasplantes de todas las modalidades.

El personal del Servicio de Hematología y Oncología Médica y del Centro Regional de Hemodonación está muy implicado también en las campañas de captación de donantes de médula ósea, junto a la Fundación Española de Lucha contra la Leucemia, lo que ha permitido que haya cerca de 20.000 donantes en la Región de Murcia.

El trasplante de médula ósea es la única esperanza para muchos afectados de leucemia y otras enfermedades de la sangre, y consiste en sustituir las células enfermas del paciente por células sanas de un donante.

La solidaridad de los murcianos sitúa a la Región en segundo lugar en número de donantes de médula inscritos en el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO).