Miras anima a la sociedad civil a que lidere las movilizaciones contra el retraso del AVE

Más de un millar de personas se han congregado esta tarde en el auditorio Víctor Villegas de Murcia para exigir que la llegada del AVE a la Región no se retrase hasta 2020, puesto que el impacto económico de esa infraestructura puede generar un impacto económico anual de unos 300 millones de euros, crear unos 2.300 empleos anuales y atraer a unos 180.000 viajeros.

El acto lo ha abierto, ofreciendo esos datos, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, que ha estado arropado por representantes de organizaciones empresariales de diversos sectores, desde la agricultura a la hostelería o el turismo, así como miembros de colegios oficiales, y asociaciones de diversa índole (agrarias, educativas, de transportes, de discapacidad, etcetera).

En su discurso, el presidente ha considerado que es el momento de decir "basta ya" y de dejar atrás "el conformismo y la resignación", porque "en 45 días tenía que empezar en pruebas el AVE" y es necesario "plantarse y hacerse escuchar" ante un retraso de al menos dos años en su llegada.

No obstante, ha insistido en que el acto de hoy "no es una manifestación, una concentración o una demostración de fuerza", ya que eso es algo que no le corresponde hacer al Gobierno, sino a la sociedad civil. Así, arenga a los dirigentes empresariales y a los representantes que asisten al acto a favor del AVE para que lideren ellos las movilizaciones para reclamar la llegada de la Alta Velocidad.