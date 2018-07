El aumento del déficit de 2019 permite a Murcia endeudarse en 60 millones más

La Comunidad Autónoma podrá endeudarse el próximo año en 60 millones más de lo que tenía autorizado, con lo que alcanzará los 90 millones, tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aumentar el techo de déficit de las autonomías en dos décimas. El anuncio del presidente eleva el margen autorizado para las comunidades de una a tres décimas. «No necesitamos más deuda. Eso no es solucionar el problema, eso es engordar el problema», dijo Fernando de la Cierva, consejero de Hacienda.

El responsable de las arcas regionales recordó que Murcia, junto con Valencia, están a la cola en financiación autonómica, debido a que no reciben ingresos suficientes para costear la sanidad, la educación y los servicios sociales, por lo que considera que el aumento del déficit equivale a «darle patadas hacia delante al problema. Yo llevo una mochila cargada con una deuda, porque todos los años me falta dinero. Le estoy pidiendo que, por favor, me alivie la mochila, pero lo que hace es aumentar la deuda. Pero yo no necesit0 aumentar la deuda, sino aumentar los ingresos. Es algo que debemos abordar de forma seria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera», dijo el consejero.

De la Cierva recordó que el grupo de expertos dejó muy avanzada una propuesta de financiación autonómica hace un año, pero Pedro Sánchez ha dicho que ya no da tiempo de negociar la reforma en lo que queda de legislatura, sino que pretende «ir a la vía bilateral».

Según los cálculos de la Consejería de Hacienda, la subida del techo de déficit permite a la Administración regional elevar el endeudamiento de 2019 de 30 a 90 millones, «aunque no resuelve el problema de la falta de ingresos».

También el experto nombrado por Murcia que intervino en la elaboración del informe sobre la financiación económica encargado por el anterior Gobierno, el profesor de Economía Aplicada de la UMU José Carlos Sánchez de la Vega, considera que «no es por falta de tiempo, sino que falta voluntad», por lo que reconoce que le sorprendió de manera negativa que recién llegado el Gobierno actual «diera carpetazo a la reforma del sistema».

Pedro Sánchez confirmaba este martes que las comunidades autónomas contarán con dos décimas más en el objetivo de déficit público del próximo año, que pasará del 0,1% del PIB previsto al 0,3%, lo que se traducirá en 2.400 millones de margen fiscal para todas las autonomías. Sánchez hizo este anuncio durante su comparecencia en el Pleno del Congreso para exponer las líneas maestras de su Gobierno, en la que explicó que las cinco décimas de déficit que podrá permitirse España se van a repartir entre diferentes niveles de las administraciones publicas, lo que va a permitir un aumento en el objetivo de las comunidades. Para el presidente, es una medida «generosa», que va a permitir que las comunidades puedan salir a los mercados de deuda.

Las otras tres décimas de déficit se repartirán entre la Seguridad Social, con dos décimas porcentuales más de PIB para incurrir en déficit, y la Administración General del Estado, con una más.

Por otra parte, confirmó que el Gobierno convocará para este jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera que dará el visto bueno a estos objetivos, que el Consejo de Ministros aprobará al día siguiente. «Aspiramos a contar con apoyo de mayoría de las Cámaras».