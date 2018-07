Agua, infraestructuras y deuda lastran el futuro

La falta de agua y de infraestructuras y el endeudamiento son los principales problemas que lastran el crecimiento económico de la Región, según recoge el Barómetro del Colegio del Colegio de Economistas. Más de la mitad de los profesionales encuestados coincide en que las debilidades más destacadas de la economía murciana son la insuficiencia de recursos hídricos (64,4%), el déficit de infraestructuras (57,5%), el elevado nivel de endeudamiento público y privado (55,2%) y el reducido esfuerzo tecnológico (54,6%).

La preocupación por las infraestructuras acusa el debate sobre cuestiones como la llegada del AVE y ha hecho que este problema suba de la tercera a la segunda posición.

Por otra parte, el 50% de los encuestados incluye el bajo nivel de renta y de productividad entre las principales debilidades de la economía regional, que a pesar de estas trabas acumula ya cuatro años consecutivos de crecimiento. El decano, Manuel Madrid, considera que si se resolvieran las carencias a las que se enfrenta la economía murciana no solo se consolidaría el crecimiento, sino que «se reduciría la brecha en renta per cápita, en salarios y en el mercado de trabajo». No obstante, apuntó que «las fortalezas de la economía superan a las debilidades. Tenemos unos empresarios que son un lujo», indicó.

El turismo (3,61 sobre 5), el transporte (3,43) y la industria agroalimentaria (3,40) son los tres sectores que encabezan el crecimiento, mientras que quedan relegados algunos otros que habían mostrado una gran pujanza en la anterior edición del Barómetro. «El panorama es totalmente contrario al de hace seis meses», ante el retroceso que experimentan la construcción y las nuevas tecnologías.