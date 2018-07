Unos de fiesta y otros de protesta

La decisión del Ministerio de Fomento de aplazar la llegada del AVE hasta que esté acabado el soterramiento de la línea de Alta Velocidad no solo ha provocado un choque de trenes entre los Gobiernos de Madrid y de Murcia. El anuncio que el viernes hacía el delegado del Gobierno, Diego Conesa, ha acabado con las protestas de los vecinos, aunque siguen concentrándose en la vías y esta noche tienen una fiesta para celebrar que ya no se cerrará el paso a nivel de Santiago El Mayor, que conecta la ciudad con los barrios del sur y con las pedanías situadas en las faldas de la Fuensanta. Ahora es el Ejecutivo regional el que ha convocado un acto de protesta en el Auditorio para reclamar la llegada del tren de Alta Velocidad por la vía provisional, que debía entrar en fase de pruebas a principios de septiembre.

La moción de censura que desalojó de La Moncloa al expresidente del PP Mariano Rajoy y ha llevado a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno ha hecho que se vuelvan las tornas. El cambio llega hasta el punto de que los vecinos del Soterramiento van a celebrar una fiesta esta noche con música en directo, palomitas, aperitivos, bocadillos y bebidas, además de una traca, mientras que el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, trataba este lunes de reclutar al máximo de representantes de todas las organizaciones y asociaciones existentes en la Región para ofrecer una demostración de fuerza. El acto en el Auditorio Víctor Villegas, que en principio iba a celebrarse mañana por la mañana, quedó convocado finalmente para las 19.00 horas.

Según indicaban desde la Plataforma ProSoterrramiento, el Auditorio estaba reservado toda esta semana para ensayos de la Orquesta de Jóvenes de la Región, que este sábado tiene una actuación en el Víctor Villegas. Según la Plataforma, la protesta convocada por López Miras obliga a interrumpir los ensayos y a desmontar la concha acústica, que será necesario volver a montar el jueves.

El portavoz de los vecinos, Joaquín Contreras, explicó que la fiesta en las vías se celebrará esta noche a partir de las 21.00 horas, pero no pone fin a esas concentraciones diarias puesto que la Plataforma «no bajará la guardia», porque «el soterramiento se defiende gobierne quien gobierne».

No obstante, Contreras reconoció que el ánimo de los vecinos ante una nueva situación en la que sus reivindicaciones de que la Alta Velocidad no entrara en la ciudad en superficie, ni siquiera de manera provisional, han sido escuchadas; a la vez que «hay un cambio de actitud, se puede dialogar y las manifestaciones pacíficas ya no están criminalizadas. No lanzamos campanas al vuelo ni queremos hablar de victoria, aquí no hay vencedores ni vencidos, pero vemos la luz al final del túnel y estamos expectantes por la cita en septiembre con el ministro de Fomento», señaló. Está previsto que José Luis Ábalos venga entonces, cuando se cumpla un año de las protestas diarias en las vías, para concretar las soluciones alternativas al AVE para viajar a Madrid en tres horas desde Murcia y tres horas y media desde Cartagena.

Ante el acto de protesta del Gobierno regional con la patronal y otras asociaciones en el Auditorio de Murcia, Joaquín Contreras preguntó quién pagará el uso de esas instalaciones y dijo que estarán «vigilantes» para que no se sufrague con fondos públicos.