Seis asesinos en serie para (no) olvidar

Ted Bundy (un asesino en serie de mujeres en Estados Unidos al que se le atribuyen más de cien crímenes), El Arropiero (Manuel Delgado, considerado el peor asesino de la historia criminal española, fallecido en el 98) y el Asesino de la Baraja (en el primer crimen de Alfredo Galán, casualmente había un naipe en el suelo; la prensa lo destacó y él lo tomó como firma en otros asesinatos). "Quiero que el público comprenda, tanto los asistentes que son estudiosos del tema, y quieren ampliar sus conocimientos, como los que son meros observadores", explica la criminóloga Beatriz de Vicente, a propósito del curso en la Universidad del Mar en el que saldrán a relucir estos criminales. Aquí van seis de estos sujetos...

'El Matamendigos'

Francisco García Escalero, ´el Matamendigos´, fue un asesino en serie, que practicaba la necrofilia y el canibalismo. En 1996, la Audiencia Provincial de Madrid declaró probados los asesinatos de 11 personas, si bien le fue aplicada la eximente de responsabilidad penal por enajenación mental. Así que fue absuelto de sus delitos e internado en el psiquiátrico penitenciario de Alicante. «Estuvimos bebiendo en el parque al lado del cementerio y tomando pastillas. Me las pedía el cuerpo para poder hablar mejor. Luego le dije dónde íbamos a dormir y en el cementerio sentí las fuerzas, me daba impulsos, cogí una piedra y le di en la cabeza, y le quemé con periódicos. Luego me fui a dormir al coche y al día siguiente al hospital», dijo de uno de sus crímenes.

'La Mataviejas'

Remedios Sánchez fue condenada a 144 años de prisión por matar a tres mujeres. Sembró tal terror en Barcelona que los Mossos barajaron pedir a las ancianas que no salieran de casa. Oriunda de Dormea, un pueblo de A Coruña, llevaba muchos años en Barcelona. Tenía 48 años, dos hijos gemelos de 23 y un exmarido. Los hechos ocurrieron entre el 10 de junio y el 3 de julio del año 2006 en Barcelona, cuando en menos de un mes Remedios Sánchez cometió todos sus ataques y asesinatos, que fueron «especialmente violentos y contra ancianas que no podían defenderse», y a las que intentaba asfixiar o estrangular con diversas prendas. El tribunal descartó que sufra enfermedad mental ni trastorno de la personalidad. Ella echó la culpa a una inquilina suya.

'El Asesino de la Baraja'

Alfredo Galán Sotillo fue condenado a 142 años y tres meses de prisión por seis asesinatos y tres intentos de homicidio. Mató a sus víctimas con una pistola Tokarev TT-33 que se trajo a España de su paso como militar por Bosnia. Era conocido por su curiosa manera de marcar sus asesinatos con naipes. Pero el caso es que esto lo hizo por casualidad. En el primer crimen, había una carta en el suelo junto al cadáver. No porque la dejase Galán: porque estaba tirada allí. La prensa dijo que era un signo del asesino, y el asesino ´obedeció´ a la prensa y lo convirtió en su firma. Según dijo un policía durante el juicio, este asesino siempre daba los buenos días a sus víctimas y les pedía «por favor» que se arrodillaran antes de dispararles, «porque la educación es lo primero en la vida».

´El celador de Olot´

El celador de Olot, Joan Vila Dilmé, elevó de tres a 11 la cifra de ancianos de la residencia La Caritat a los que confesó haber asesinado desde agosto de 2009. En todos los casos, justificó los crímenes por compasión y aseguró que «a todas (las víctimas) las quería y estimaba» y que solo quería «proporcionarles una muerte rápida» por su delicado estado de salud, dijo él mismo al juez. Fue condenado a 127 años y medio de cárcel. La mayor pena, de 20 años y 10 meses de cárcel, le fue impuesta a Vila por el asesinato de su última víctima, Francisca, cuya muerte por la ingesta de un producto corrosivo dio paso a una investigación policial y al reconocimiento de la autoría por parte del hombre. Es uno de los asesinos más prolíficos de la historia reciente de España.

'El Arropiero'

Juan Rada, el que fuera responsable de aquel mítico periódico de sucesos llamado El Caso, dice sobre Manuel Delgado que «ha sido el mayor asesino en serie de la crónica negra de nuestro país» y que creó «una intensa carrera criminal que en su momento pasó bastante desapercibida». La Policía no relacionaba unos asaltos con otros, porque eran cada uno en un sitio. Pero lo pillaron. Se enorgullecía de matar. Cuando viajaba con unos agentes para comprobar sus crímenes, escuchó en la radio que un mexicano había matado más gente que él. El Arropiero dijo: «Denme 24 horas y les aseguro que un miserable mexicano no va a ser mejor asesino que un español». Se libró del garrote vil. Murió en libertad. Por fumar demasiado.

Ted Bundy

Fue un asesino en serie de mujeres de Estados Unidos. Se le confirmaron 36 asesinatos, pero según los analistas la cifra real posiblemente sea superior a las 100 muertes. El 24 de enero de 1989 fue la fecha elegida para su ejecución. Hasta entonces, Ted lo había intentado todo para salvarse y, tras fracasar, decidió confesar todos sus crímenes. «Nosotros los asesinos en serie somos vuestros hijos, somos vuestros maridos, estamos en todas partes. Y morirán más hijos vuestros mañana». Su última voluntad fue ir al baño para evitar hacerse sus necesidades encima. Tras su muerte, los medios de comunicación titularon la noticia: ´Murió el animal´. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimas horas. En su último día sobre la faz de la Tierra, llamó a su madre.