Energy Sistem, con la música a todas partes

­El grupo de electrónica barcelonés Yall ha colaborado con Energy Sistem para presentar su nueva colección limitada, Yall Edition. Los DJ, que además de destacar por su música también cuentan con una línea de moda propia, dejan su sello personal en una colección que se compone de un altavoz Energy Music Box 5+ Yall Edition, una Energy Extra Battery 5000 Yall Edition, una mochila de inspiración festivalera y un lanyard.

«En Energy Sistem identificamos continua y rápidamente las tendencias, las procesamos y las interpretamos a nuestra manera», explica Noemi Climent, responsable de comunicación de Energy Sistem. «Los altavoces y baterías portátiles aumentan el ritmo de ventas en verano, de cara a los festivales y las vacaciones. A través de la colaboración con Yall celebramos la unión del diseño y la música, y las unimos para inspirar a nuestros usuarios», añade.

En este sentido, la compañía también se estrena como patrocinador de la edición 2018 de Low Festival -que se celebra en Benidorm los días 27, 28 y 29 de julio- y organizará una fiesta privada con un concierto del grupo Yall, donde pondrán los altavoces de la colección a prueba.

«Nos gusta trabajar con prescriptores que compartan nuestros valores de marca. Este dispositivo representa calidad, dedicación y diseño, valores que caracterizan tanto a Yall como a Energy Sistem. Yall siempre encuentra la manera de liberar su arte y crear algo nuevo, de compartir sus melodías con la gente. Desde Energy Sistem queremos trasladar esta filosofía a través de la colección Yall Edition y que nuestros usuarios se atrevan a llevar su música a todas partes», señala Climent.



Una colección con un sello personal

Los músicos de Yall también trasladan su estética a toda la colección: visten de un atrevido color rojo la cubierta del altavoz Energy Box 5+ Yall Edition -que aporta aún más energía al altavoz-, donde además incorporan el nombre de la banda. Respecto a la Energy Extra Battery 5000 Yall Edition, es un dispositivo pensado para los amantes de los festivales de verano -tanto por su acabado, que incorpora la frase «Antidote to the Stress of Modern Society», como por sus características, ya que ofrece más de dos cargas de batería-. Además, incluye una mochila estampada con la frase identificativa de Yall Edition, «Everything We Do Is Music», y un lanyard especial de la colección.