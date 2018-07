López Miras: "Pedro Sánchez le quita el AVE a la Región de Murcia"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha afirmado que, con el anuncio de la llegada del AVE soterrado en el segundo semestre de 2020, "Pedro Sánchez le quita el AVE a la Región de Murcia".

Se trata de "una decisión eminentemente política, que no está amparada en motivos técnicos", ha asegurado el jefe del Ejecutivo murciano.

"Pedro Sánchez es el presidente del no a la Región. No AVE, no sistema de Financiación Autonómica, no trasvases", ha criticado.

López Miras ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario, así como una reunión con la sociedad civil el lunes. Además, ha informado de que ha enviado una carta a Pedro Sánchez pidiendo reunión urgente.