El AVE llegará soterrado a la Región en el segundo semestre de 2020

El delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa, ha anunciado hoy en rueda de prensa que el AVE entrará en funcionamiento soterrado a la estación "provisional" del Carmen a cota menos ocho metros en el segundo semestre de 2020.

Advirtió de que las catenarias del AVE no estarán en superficie como se tenía previsto anteriormente sino que se ubicarán soterradas.

En la primavera de 2019, con una solución que se dará a conocer en los próximos meses, el viaje a Madrid durará 3 horas y 3,5 desde Cartagena.

Se comprometió además en reabrir el paso a nivel de Santiago el Mayor en el menor tiempo posible una vez que concluyan las obras de soterramiento en ese punto dentro de unos meses "y no más de dos años como estaba previsto con la llegada en superficie del AVE", explicó.

Asimismo, se licitarán en unos días las obras de soterramiento del AVE entre el barrio del Carmen y Barriomar y entre Barriomar y Nonduermas.

Las distintas alternativas ferroviarias serán concretadas en la primera quincena del mes de septiembre próximo en un paquete de medidas que incluyen además el transporte de cercanías, media distancia y mercancías.

Preguntado por posibles retrasos, respondió que "se falta a la verdad cuando se dice que conlleva un retraso con la llegada del AVE a Lorca y Cartagena".

Respecto a si eran optimistas tales anuncios de fechas, indicó que los cálculos no los ha hecho él sino los técnicos de Adif.

Al inicio de su intervención con los medios de comunicación remarcó que comparecía para generar certidumbre en torno a estas infraestructuras ferroviarias y lamentó que el ministerio de Fomento se haya encontrado con una situación "no exactamente idílica" y de inconcreción, con unas expectativas que no responden a la realidad, lo que se contrapone con la determinación del gobierno de Pedro Sánchez en revertir tal situación, añadió.

Indicó que lo acordado responde y es fruto a haber escuchado a la realidad social y política "que no pensaba como el Partido Popular" en torno a este tema, y citó no sólo a los vecinos de Santiago el Mayor, sino a la propia Asamblea Regional y a sendos plenos de los ayuntamientos de Cartagena y de Murcia, cuyos acuerdos diferían de los proyectos populares que, según dijo, "no respondían al consenso".

Recordó que su primera decisión fue retirar la importante presencia policial que había en el barrio de Santiago el Mayor y acudir a las vías del tren a escuchar a esos vecinos "con empatía", y apuntó que el ministerio de Fomento convocará en unos días a la Comunidad Autónoma de Murcia y al Ayuntamiento de la ciudad a un encuentro de la Sociedad Murcia Alta Velocidad para tratar estos temas.

La comparecencia de Conesa tiene lugar tras la intervención ayer del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el Congreso, donde subrayó que estaban dando curso a todo lo programado y puso como ejemplo que el Consejo de Administración de Adif del lunes aprobó la adenda al convenio con la Sociedad Murcia Alta Velocidad para avanzar en el soterramiento integral en la ciudad, que permitirá licitar próximamente las actuaciones comprometidas para los soterramientos de la estación y en los ámbitos de Barriomar y Nonduermas, por más de 329 millones de euros.

El ministro criticó ayer que el anterior gobierno había generado falsas expectativas al hablar de final de obra como si fuera ya la puesta en servicio para el usuario.

En este sentido, hoy el delegado del Gobierno en Murcia dijo que no se había hablado de los meses de pruebas que necesita este tipo de infraestructura antes de ponerla en funcionamiento.