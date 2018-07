Teresa Ribera: "Los trasvases no están prohibidos, pero son extraordinarios"

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado hoy que el recurso al trasvase de agua entre cuencas "no está prohibido pero sí es algo de carácter extraordinario" y ha justificado su uso cuando se trata de garantizar el agua de boca.

En su primera comparecencia ante la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, Ribera ha reconocido que es "obvio" que la política de aguas en un país como España es "extraordinariamente sensible, importante y estratégica y por ello es imposible basarla sobre la decisión de proporcionar tanta agua como se demanda".

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado hoy trasferir 38 hectómetros cúbicos de agua durante el mes de julio, han informado a EFE fuentes conocedoras del desarrollo de la reunión.

A preguntas de los grupos parlamentarios sobre la reunión de la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, la ministra ha señalado que "tenemos un larguísimo e importante recorrido por delante para cumplir mínimamente con la Directiva Marco de Agua, lo demás son lecturas malévolas".

A su juicio, "en base a lo que tenemos hoy y con la convicción de la necesidad de asegurar el agua de boca y las necesidades básicas, mientras no haya otra alternativa habrá que hacer uso del trasvase".

Sin embargo, ante la posibilidad de basar la política de agua en el mantenimiento o ampliación de grandes infraestructuras, la ministra ha aseverado que "es más que dudoso" y si se contempla cada una de las cuencas como sistemas, las aportaciones que pueden ofrecer de manera puntual las desaladoras "son una buena opción".

El trasvase de 38 hectómetros cúbicos de agua autorizado hoy por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura es el primero acordado con el nuevo Gobierno.

La reunión de la Comisión Central de Explotación del trasvase ha sido presidida por el director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Manuel Menéndez.

La legislación establece que los trasvases desde el Tajo hacia la cuenca del Segura solo son posibles cuando los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía se encuentren por encima de 400 hectómetros cúbicos, una cantidad que ya se ha superado este año, lo que ha permitido realizar tres trasvases durante los últimos tres meses.

López Miras: "Ha puesto en duda la viabilidad del trasvase"

Ante las palabras de la ministra de Transición Ecológica, el presidente regional, Fernando López Miras, asegura que no sale de su asombro. "Ha puesto en duda la viabilidad del trasvase Tajo-Segura, ha cuestionado la viabilidad de los futuros trasvases, pero, sobre todo, y lo que más me preocupa, es que ha cuestionado el mantenimiento de los trasvases actuales como el Tajo-Segura".

López Miras se ha comprometido a que el trasvase no "se toque" mientras él sea presidente. "Tal y como lo conocemos, el trasvase no se va a tocar", ha dicho, y ha añadido que se manifestará ante quien sea "defendiendo la verdad". "Frente a quien sea utilizaré todo lo que esté a mi disposición como murciano y como presidente de la Región de Murcia para que el trasvase no se toque y se mantenga tal y como está hoy en día, lo diga quien lo diga y donde lo diga", ha concluido.