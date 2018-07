Mil alumnos se beneficiarán del programa de refuerzo escolar

No gozar de ayuda para estudiar durante el verano, y conseguir así obtener el graduado escolar en septiembre, ya no es excusa para muchos alumnos de la Región que no han conseguido aprobarlo todo en junio. El Gobierno regional ha informado de que casi mil estudiantes de diversos centros y localidades se beneficiarán durante el mes de julio del programa de refuerzo escolar, una iniciativa que se realizará por primera vez en verano en la provincia y a la que se suma la Región tras hacerlo Castilla y León.

Ya son más de siete mil los alumnos de cuatrocientos centros distintos de la Comunidad Autónoma que ya se han beneficiado de este programa desde el mes de abril, una Estrategia para el Éxito Educativo para la que se destinan más de ocho millones de euros y que ofrece a los estudiantes una ayuda extra para promocionar de curso y conseguir el título de ESO, según manifestó el presidente del Ejecutivo, Fernando López Miras, en su visita al IES Miguel de Cervantes, centro adscrito a este programa.

Las clases se centran en el refuerzo de las asignaturas troncales, con especial mención para Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, y se desarrollan en grupos de entre siete y quince alumnos. En total, entre abril y junio se impartieron tres horas semanales de refuerzo en horario vespertino para alumnos de sexto de Primaria y cuatro para los estudiantes de cuarto de ESO, que se han ampliado a nueve horas en julio para las asignaturas de Matemáticas, Lengua y Estudio Dirigido. Los propios centros son los que deciden qué alumnos forman parte de este programa de refuerzo, impartido por profesores de los propios centros que se ofrecen voluntarios y cuyo trabajo se remunera como servicios extraordinarios. El programa se mantendrá durante el próximo curso, y la mayoría de centros que implantaron esta medida se encuentran en un proceso de confirmación de la renovación de este plan, mientras que otros que no habían participado este curso también lo están solicitando.